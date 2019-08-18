وزير التعليم العالي: الجامعات التكنولوجية تخرج كوادر فنية تتناسب مع الثورة الصناعية.. فيديو

قال وزير التعليم العالي و البحث العلمي ، إنه في ظل توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بالتعليم الفني والتكنولوجي، قد صدر قانون إنشاء وتنظيم الجامعات التكنولوجية، مما مكن الوزارة من إنشاء 3 جامعات تكنولوجية جديدة ، تبدأ الدراسة بها هذا العام من إجمالى مستهدف 7 جامعات في مختلف أنحاء الجمهورية .





وأضاف وزير التعليم العالي، خلال الاحتفال بعيد العلم، اليوم الأحد، أن هذه الجامعات هي : جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية ، جامعة الدلتا التكنولوجية بقويسنا ، وجامعة بني سويف التكنولوجية، لافتا إلى أن هذه الجامعات تعني بتخريج كوادر فنية تتناسب مع الثورة الصناعية الرابعة والتكنولوجيات البازغة.





وأردف أه فيما يتعلق بالمعاهد والجماعات الخاصة وانعكاس لحجم إسهام المجتمع الخاص والأهلى فقد صدر القرار الجمهوري بإنشاء 3 جامعات خاصة جديدة، منوها إلى أنه قد ارتفعت عدد الجامعات الخاصة والأهلية إلى 28 جامعة بالإضافة إلى 167 معهدا عاليا و متوسط و خاصة .



