ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزير التعليم العالي: الجامعات التكنولوجية تخرج كوادر فنية تتناسب مع الثورة الصناعية.. فيديو

الأحد 18/أغسطس/2019 - 10:15 ص
العاصمة الإدارية
العاصمة الإدارية الجديدة .
مي محمد
قال وزير التعليم العالي و البحث العلمي ، إنه في ظل توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بالتعليم الفني والتكنولوجي، قد صدر قانون إنشاء وتنظيم الجامعات التكنولوجية، مما مكن الوزارة من إنشاء 3 جامعات تكنولوجية جديدة ، تبدأ الدراسة بها هذا العام من إجمالى مستهدف 7 جامعات في مختلف أنحاء الجمهورية .

وأضاف وزير التعليم العالي، خلال الاحتفال بعيد العلم، اليوم الأحد، أن هذه الجامعات هي : جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية ، جامعة الدلتا التكنولوجية بقويسنا ، وجامعة بني سويف التكنولوجية، لافتا إلى أن هذه الجامعات تعني بتخريج كوادر فنية تتناسب مع الثورة الصناعية الرابعة والتكنولوجيات البازغة.

وأردف أه فيما يتعلق بالمعاهد  والجماعات الخاصة وانعكاس لحجم إسهام المجتمع الخاص والأهلى فقد صدر القرار الجمهوري بإنشاء 3 جامعات خاصة جديدة، منوها إلى أنه قد ارتفعت عدد الجامعات الخاصة والأهلية إلى 28 جامعة بالإضافة إلى 167 معهدا عاليا و متوسط و خاصة .

وتابع ان إطار خطة الوزارة لتحقيق التنافسية الدولية لمؤسسات التعليم العالى المصري ، قد تم إنشاء عدد من فروع الجامعات الأجنبية بالعاصمة الإدارية الجديدة من أصل 7 جامعات دولية ، ومن المتوقع بداية الدراسة فيها خلال العام الحالي و القادم ، مؤكدا ان هذه الجامعات أنشئت لإتاحة تعليم عالمي على أرض مصر وتحقيق المزيد من التنوع و التنافسية بين الجامعات ، فضلا عن توفير نفقات الإبتعاث وجذب الوافدين من خارج مصر .

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كيف تؤمن القوات المسلحة معداتها وأسلحتها فنيا.. الكلية الفنية العسكرية.. صرح الأمان والتطوير في الجيش المصري.. تخصصات متعددة لتلبية الاحتياجات.. واختيار الطلبة وفق معايير محددة

بعد الموافقة على إنشاء 3 منها.. كل ما تريد معرفته عن الجامعات التكنولوجية

ترشيحاتنا

سائق تاكسي تركي يعتدي بالضرب على مواطنة أردنية.. فيديو

ننشر أبرز أسماء المكرمين من الرئيس السيسي في عيد العلم

أنا صاحب الكورة.. الأهلى يواصل السقوط أمام بيراميدز للمرة الرابعة على التوالي في كأس مصر.. فيديو

شاهد .. عامل يفتح طفاية حريق في وجه رجل داخل بنزينة لإشعاله سيجارة

بعد تفوق ديسابر .. المستكاوي يتساءل عن مصير لاسارتي

راغب علامة يحتضن منة فضالى عبر إنستجرام .. شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ كاش مايوه قماش.. اروى جودة بإطلالة مثيرة على الصخرة

بـ ظهر مكشوف..امينة خليل تتألق في أحدث إطلالة.. صور

دموع توفيق عبد الحميد وسمية الألفي وتكريم هالة فاخر وسوسن بدر في افتتاح القومي للمسرح