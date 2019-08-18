ساوثهامبتون ضد ليفربول .. تحليل مباراة صعود الريدز على قمة الدوري الإنجليزي

بشق الأنفس، نجح ليفربول في تحقيق فوز صعب على نظيره ساوثهامبتون بهدفين مقابل هدف، أمس السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية، من مسابقة الدوري الإنجليزي.



ودخل ليفربول المباراة بالتشكيل التالي: أدريان - ترينت - فان دايك - روبرتسون - فينالدوم - ميلنر - تشامبرلين - ماني - صلاح - فيرمينو.



بدأ ليفربول المباراة مضغوطا من فريق ساوثهامبتون وظهر على لاعبيه الإرهاق، نتيجة لعب مباراة السوبر الأوروبي قبل 3 أيام فقط، أمام تشيلسي بتركيا، والتي توج فيها الريدز باللقب.



هدد ساوثهامبتون مرمى ليفربول مبكر وكاد أن يسجل هدفه الأول، بعد خطأ ساذج من أدريان، الذي قدم بتسديد الكرة في قدم وارد بروس، بتمر بجانب القائم بسلام في الدقيقة العاشرة.



عاد ساوثهامبتون للضغط مرة أخرى في نفس الدقيقة، من كرة عرضية وضعها تشى آدمز برأسه، بكن تصدى لها أدريان ببراعة.



رد ليفربول على ضغط ساوثهامبتون من خلال بينية رائعة من محمد صلاح لـ تشامبرلين، سددها قوية بجوار القائم في الدقيقة 13 من عمر المباراة.



عاد فريق ساوثهامبتون للاستحواذ على اللعب مرة أخري، لكن دون نتيجة، حيث فشلوا في التسجيل في مرمى ليفربول.



وبينما يستعد حكم اللقاء لإطلاق صافرته، تلقي ساديو ماني بينية من ميلنر، ليتوغل داخل منطقة الجزاء ويسددها على يسار حارس المرمى معلنة الهدف الأول للريدز في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول.



دخل ليفربول الشوط الثاني ضاغطا بقوة، وكان قاب قوسين أو أدني من تسجيله الهدف الثاني، بعد انفراد صلاح بحارس ساوثهامبتون في الدقيقة 56، لكن كرة "مو" اصطدمت بقدم الحارس، لمنع الريدز من هدف التعزيز.



في الدقيقة 71 استغل ماني خطأ من دفاع ساوثهامبتون من الجانب الأيسر، وقام بتمرير الكرة لـ فيرمينو الذي سددها زاحفة أرضية على يمين الحارس لتسكن الشباك، وتصبح النتيجة هدفين دون رد للريدز.



بدأ فريق ساوثهامبتون يضغط على الريدز بعد استقبال الهدف الثاني، لنيجح بعدها في تقليص الفارق بعد تمريرة خاطئة من أدريان اصطدمت بقدم داني إنجز وسكنت شباك الريدز.



واصل ساوثهامبتون ضغطه وكاد أن يسجل هدف التعادل في الثواني الأخيرة، لكن القدر كان رحيما بالريدز.



وبهذا الفوز رفع ليفربول رصيده إلى النقطة السادسة، متصدرا جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما احتل ساوثهامبتون المركز الـ 18 بدون رصيد.