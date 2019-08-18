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ديني

ماذا أفعل لزيادة التركيز والخشوع في الصلاة.. فيديو

الأحد 18/أغسطس/2019 - 02:01 م
صدى البلد
إيمان طلعت
قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن المسلم إذا أراد التركيز في الصلاة عليه بالخشوع والقراءة بمهل، والسكينة، وقراءة القرآن آية آية، والنظر عند موضع السجود، وعدم الحركة الكثيرة في الصلاة.

وأضاف احمد وسام، خلال فيديو عبر الصفحة الرسمية للدار: وعدم الصلاة على سجادة مزخرفة، وإظهار النون عند التسبيح في الركوع والسجود بقول "سبحان ربي العظيم، وسبحان ربي الأعلى"، والإكثار من ذكر الله خارج الصلاة.

وتابع: "يجب يقين المصلى بأنه بين يدي المولى عزوجل وأن الأموات يتمنون لو يعودوا للحياة مرة أخرى لهذا اللقاء العظيم بين يدي الله في الصلاة".

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