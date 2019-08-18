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ديني

مريض أراد أن يحرم بالحج والعمرة وهو شاك في قدرته على الإتمام.. المفتي السابق يجيب

الأحد 18/أغسطس/2019 - 03:38 م
صدى البلد
إيمان طلعت
ورد سؤال للدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو كبار هيئة العلماء، مضمونه ( من كان مريضًا وأراد أن يحرم بالحج والعمرة وهو شاكٌ في قدرته على الإتمام فما هي السنة في حقه؟).

وأجاب "جمعة"، خلال لقائه بأحد الدروس الدينية المذاعة عبر موقع اليوتيوب، أن من كان مريضًا وأراد أن يحرم بالحج والعمرة وهو شاك فى قدرته على الإتمام ، لا شئ عليه، ويحرم ويتوكل على الله، ويقول الكلمة المهمة واجعل محلي حيث حبستني.

وأشار إلى أنه إذا لم يقدر على الإكمال تحلل وأصبح فى ذمته حج من قبل.

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