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بدون فائدة.. فتح باب قبول طلبات تمويل مشروعات الصندوق الدوار بسيناء

الأحد 18/أغسطس/2019 - 04:54 م
قبول طلبات تمويل
قبول طلبات تمويل المشروعات التي يمولها الصندوق الدوار بسيناء
احمد صالح
وافق اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء علي فتح قبول طلبات الراغبين في الحصول على تمويل المشروعات للأنشطة التي يمولها الصندوق الدوار للتنمية وترشيد الطاقة بديوان عام محافظة شمال سيناء وبدون فائدة وبمصاريف إدارية.

وأشار المهندس اسامة الشريف مدير الصندوق، الى ان نشاط الصندوق يشمل، مشروعات زراعية ومشروعات البيت المنتج وتربية الارانب والاغنام والماعز الي جانب إقامة مشروعات الاستزراع السمكي والمناحل والمخبوزات.

ولفت الشريف، الي أن المستفيد يتقدم بدراسة جدوى للمشروع الذي سيحصل علي قروض من اجله، علي ان يتم اقامة المشروع خلال شهر، ولا يكون المستفيد قد حصل علي قرض اخر من الصندوق، ولا يكون هناك مديونيات علي نفس المشروع لدى البنوك.

كما وافق المحافظ، على مد مهلة سداد قروض الصندوق الدوار للتنمية وترشيد الطاقة بالنسبة للمشروعات السابقة حتى 31 ديسمبر المقبل، وفي حالة عدم السداد سيتم تحميل الأقساط من 1 يونيو 2019 بالفوائد البنكية، وذلك للأشخاص الذين لم يقوموا بتنفيذ المشروع.

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