مدرب ويست بروميتش يكشف مدة غياب احمد حجازى عن الفريق

كشف مدرب فريق ويست بروميتش الإنجليزي "سلافين بيليتش"، عن مدة غياب أحمد حجازي مدافع الفريق والمنتخب الأول لكرة القدم.
وأكد مدرب فريق ويست بروميتش الإنجليزي عبر تصريحات لـ جريدة "إكسبريس"، أن حجازي سيغيب لمدة 5 أسابيع وذلك عقب إجرائه جراحة في الكاحل عقب انتهاء بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 بمصر.
وأضاف مدرب فريق ويست بروميتش الإنجليزي أن حجازي سيشارك في التدريبات الجماعية للفريق بعد 5 أسابيع، على أن يبدأ عقب ذلك المشاركة بالمباريات الرسمية.
يذكر أن ويست بروميتش حقق فوزا أمام لوتن تاون بهدفين مقابل هدف.