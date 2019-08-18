مدرب ويست بروميتش يكشف مدة غياب احمد حجازى عن الفريق

كشف مدرب فريق ويست بروميتش الإنجليزي " سلافين بيليتش "، عن مدة غياب أحمد حجازي مدافع الفريق والمنتخب الأول لكرة القدم.





وأكد مدرب فريق ويست بروميتش الإنجليزي عبر تصريحات لـ جريدة "إكسبريس"، أن حجازي سيغيب لمدة 5 أسابيع وذلك عقب إجرائه جراحة في الكاحل عقب انتهاء بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 بمصر.





وأضاف مدرب فريق ويست بروميتش الإنجليزي أن حجازي سيشارك في التدريبات الجماعية للفريق بعد 5 أسابيع، على أن يبدأ عقب ذلك المشاركة بالمباريات الرسمية.





يذكر أن ويست بروميتش حقق فوزا أمام لوتن تاون بهدفين مقابل هدف.