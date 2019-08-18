تصرف غريب من مذيعة قناة العربية لزميلها بالبرنامج على الهواء

أقدمت مذيعة برنامج «صباح العربية» المذاع عبر فضائية « العربية » على فعل غريب أثناء تقديمها أنترو حلقة اليوم من البرنامج قبل التطرق لموضوع الحلقة والتي كانت تتناول فوائد البذور .



وقامت مقدمة البرنامج بتناول بعض بذور اللب وترقيص حاجبها لزميلها بالبرنامج، ليرد عليها قائلًا « شكلك مبسوطة » من تناول البذور "اللب".



وردت الإعلامية على زميلها قائلة: «تناول البذور أو الفسفس إحساس جميل ولاسيما خلال جلسات السمر ، لما تحتويه البذور من فوائد كبيرة للجسم وللوقاية من العديد من الأمراض".