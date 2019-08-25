مصير مشئوم وكارثة تواجه بريطانيا.. تسريبات مثيرة من ملفات الحكومة السرية

علقت الحكومة البريطانية، اليوم الأحد، على الوثائق المسربة التي تنذر لندن بمواجهة مصير مشئوم وكارثة كبرى بعد انفصالها عن الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر المقبل وفقا لوعد رئيس الوزراء بوريس جونسون - وتصدر التسريبات تحت اسم الملفات السرية لخطة «المطرقة الصفراء» أو وفقا لما يسميها آخرون تسريبات «البجعة السوداء».





وقال الوزير البريطاني المسئول عن تنسيق استعداد بريطانيا لمغادرة الاتحاد الأوروبي، مايكل جوف، في تعليق اليوم، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: «نحن لا نعلق على التسريبات، لكن تلك الوثائق، ليست إلا واحدة من أسوأ السيناريوهات التي قد نواجهها، لذلك نضع الخطط اللازمة لمواجهتها من الآن».





وأضاف الوزير البريطاني المسئول عن تنسيق استعداد بريطانيا لمغادرة الاتحاد الأوروبي «تسريبات المطرقة الصفراء، واحدة من أسوأ الحالات التي وضعناها نصب أعيننا، وندرس طرق علاجها».





وتابع الوزير البريطاني المسئول عن تنسيق استعداد بريطانيا لمغادرة الاتحاد الأوروبي «لقد اتخذت خطوات مهمة في الأسابيع الثلاثة الماضية، لتسريع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، مع الوضع في الاعتبار كل السيناريوهات حتى الأسوأ منها».





وأردف الوزير البريطاني المسئول عن تنسيق استعداد بريطانيا لمغادرة الاتحاد الأوروبي «لن يكون هناك خطط أخرى لما هو أسوأ، من «البجعة السوداء»، وسخرا قائلا «لا يوجد ما يحمل اسم البجعة السوداء، بل ذلك مجرد فيلم يتحدث عن راقصة باليه».