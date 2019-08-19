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برلمان

عضو اقتصادية البرلمان: الناتج السنوي من السياحة يعادل إنتاج 5 سنوات من الصناعة

الإثنين 19/أغسطس/2019 - 04:01 ص
السياحة في مصر
السياحة في مصر
حسن رضوان
انتقد حسن السيد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أداء وزارة السياحة في جذب السائحين إلى مصر خلال الفترة السابقة، مطالبًا بضرورة وضع خطة تسويقية لجذب شريحة أكبر من السائحين إلى مصر.

وأضاف "السيد" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن مصر تحتاج إلى ادارة قوية تعمل على سياسة التسويق السياحي لجذب أكبر عدد من السائحين إلى مصر مما يعود بالمنفعة على المواطن من جهة والدولة من جهة أخرى.

واكد حسن السيد، أن مصر تمتلك جميع المقومات السياحية المختلفة من موقع استراتيجي وشواطئ وسياحة دينية وعلاجية بالاضافة إلى امتلاكها ثلث آثار العالم واستغلال هذه الأماكن في زيادة الاقتصاد المصري سيكون له تأثير قوي على زيادة الناتج القومي للدولة.

وأشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان إلى أن الإنتاج السنوي من قطاع السياحة الجادة يعادل الناتج السنوي من قطاع الصناعة بعد خمس سنين وذلك يعني أن السياحة تعتبر بمثابة كنز اذا تم استغلاله جيدًا يرفع من شأن الدول إلى السماء.

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