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رياضة

الحلم يقترب.. مصر تتقدم على ألمانيا 8-5 في أول 15 دقيقة بنهائي كأس العالم لليد

الأحد 18/أغسطس/2019 - 06:23 م
منتخب مصر للناشئين
منتخب مصر للناشئين فى كرة اليد
حسام الحارتي
حقق منتخب مصر للناشئين مواليد 2000 ، فوزا كبيرا على منافسه منتخب ألمانيا بنتيجة ، بعد مرور 15 دقيقة في المباراة المقامة حاليا فى إطار نهائى كأس العالم المقام فى مقدونيا.

وشهدت أحداث اللقاء سيطرة قوية من قبل لاعبو المنتخب الوطني منذ انطلاق المباراة بكافة مالديهم من قدرات بدنية وفنية من أجل حسم اللقاء .


ويسعى منتخب مصر لتخطي المنتخب الألماني بعد اقصاء المنتخب البرتغالي في لقاء أمس والصعود إلى نهائي كأس العالم وتحقيق الفوز من أجل الحصول على البطولة لإسعاد الجماهير المصرية .

وشهد مشوار ناشئى اليد فى الدور الأول تحقيق الفوز على السويد فى ضربة البداية بنتيجة 32/ 29 قبل الخسارة من فرنسا 28 /24 ثم الفوز على تايوان 36 /25 ثم كندا 47 /20 ثم المجر 31 /24 وفى دور الـ16 سلوفينيا 30 / 23 ، قبل تحقيق الإنتصار على ايسلندا ثم أخيرا منتخب البرتغال في إطار مباريات نصف نهائي كأس العالم والتي انتهت لصالح المنتخب الوطني بنتيجة " 41-36".

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