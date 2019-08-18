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فن

نجم مسرح مصر يحتفل بعيد زواجه الرابع بهذه الطريقة

الأحد 18/أغسطس/2019 - 06:40 م
كريم عفيفى وزوجته
كريم عفيفى وزوجته
محمد بدران
احتفل الفنان كريم عفيفى نجم مسرح مصر بعيد زواجه الثاني، الموافق اليوم 18 أغسطس الجاري.

ونشر كريم عفيفى صورة تجمعه بزوجته، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق:"كل سنة وانتى معايا وماليه حياتنا يا احلى حاجة في حياتى عقبال 100 سنة وربنا يخليكى ليا ولعفيفى الصغير الاستاذ اسر".

يُذكر أن كريم عفيفي عُرض له فى رمضان الماضي مسلسل "ولد الغلابة" مع النجم أحمد السقا وهو عبارة عن ملحمة صعيدية عصرية، تعتمد أحداثه على الإثارة والتشويق، وهو نوع جديد يقدمه السقا فى الدراما التليفزيونية لأول مرة، حيث تسلط الشخصية التى يجسّدها فى المسلسل الضوء على إحدى القضايا الاجتماعية.

مسلسل "ولد الغلابة" من تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد سامى، ويشارك فى بطولته محمد ممدوح تايسون، مي عمر، إنجي المقدم، هبة مجدي، إدوارد، كريم عفيفي، هادي الجيار، وصفاء الطوخي.

نجم مسرح مصر يحتفل بعيد زواجه الرابع بهذه الطريقة

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