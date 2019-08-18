الديهي: الدولة تسعى لزيادة ميزانية البحث العلمي والتعليم.. فيديو

قال الإعلامي نشات الديهي أن الرئيس السيسي أكد أنه لم يعد أمامنا خيار سوى الأخذ بأسباب العلم والتكنولوجيا للنهوض بالأمة.



أضاف مقدم برنامج بالورقة والقلم أن الرئيس قال في خطابه الموجه إلى العلماء المصريين قائلًا: "علماء مصر الأجلاء لعلكم تتفقون معي على أنه لم يعد أمامنا خيار سوى الأخذ بأسباب العلم والتكنولوجيا للنهوض بالأمة والانطلاق إلى آفاق المستقبل".



وتابع مقدم برنامج بالورقة والقلم ان الدولة تسعى لزيادة ميزانية البحث العلمي والتعليم إلى أن نصل إلى المطلوب من مخصصات العملية التعليمية.



وأشار الى أن اى تطوير في اى قطاع يجب أن يبدأ بالدعم ومن مصادر التمويل للبحث العلمي.