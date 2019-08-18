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رياضة

الزمالك والمقاصة فى برج العرب.. وبيراميدز مع الحدود بـ السلام

الأحد 18/أغسطس/2019 - 09:34 م
صدى البلد
يسري غازي
خاطب الاتحاد المصري لكرة القدم، الأمانة العامة لوزارة الدفاع لإقامة مباراة الزمالك ومصر المقاصة المقرر إقامتها في التاسعة والنصف مساء 28 أغسطس الحالي في دور الـ 8 لبطولة كأس مصر باستاد الجيش ببرج العرب بدلا من ستاد السلام.

كما جاء في الخطاب: تقام مباراة بيراميدز وحرس الحدود المقرر لها السابعة من نفس اليوم وفي إطار الدور نفسه باستاد السلام بدلا من برج العرب.

وخرج الأهلى أمس من البطولة بعد الخسارة من بيراميدز بهدف نظيف ضمن منافسات دور الـ 16 للبطولة.

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