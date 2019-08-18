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مرأة

فستان قصير جدا .. بوسي فى إطلالة مثيرة بسيقان مكشوفة .. شاهد

الأحد 18/أغسطس/2019 - 09:51 م
صدى البلد
ريهام قدري
نشرت المطربة بوسي على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات" إنستجرام " صورة لها بفستان قصير جدا.

وظهرت بوسي بالفستان الأسود المغلق بالكامل من الأعلى وكأنها ترتدي قميصا، لكنها أبرزت ساقيها بالكامل لأن الفستان واسع وقصير جدا وارتدت تحته شراب أسود شفاف وحذاء أسود لامع.

واعتمدت بوسي مكياج هادئ وتسريحة شعر بسيطة جدا ، كانت التقطت بوسي عدة صور بوضعيات مختلفة ولكنها بنفس الفستان.

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