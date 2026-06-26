سيف زاهر: الفان زون فكرة عبقرية خارج الصندوق

أكد الكابتن سيف زاهر، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية نجحت في صياغة مفهوم جديد للمؤازرة الجماهيرية عبر إطلاق منطقة المشجعين "الفان زون" في قلب العاصمة الإدارية الجديدة، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تمثل فكرة عبقرية غير تقليدية تليق بمكانة مصر وطموحات جماهيرها في المحفل المونديالي.



وأوضح زاهر أن "المتحدة" استطاعت توظيف عبقرية المكان وبنيته التحتية العالمية لتحول "الفان زون" إلى كرنفال جماهيري نابض بالحياة، أعاد صخب المدرجات العائلية والالتفاف الشعبي الفريد حول الفراعنة، محققة بذلك نجاحاً أسطورياً واكب الإبهار العالمي لبطولة كأس العالم، وأشعل الشغف في الشارع الرياضي من جديد.



وأضاف وكيل لجنة الشباب والرياضة بالشيوخ، أن المشهد المهيب للإقبال الجماهيري في مواجهتي بلجيكا ونيوزيلندا يعكس التميز اللوجستي والإنتاجي الذي قدمته الشركة المتحدة، حيث تجاوزت المبادرة مجرد بث المباريات لتصبح منصة وطنية متكاملة لصناعة البهجة والفخر، وتقديم ظهير شعبي استثنائي لكتيبة حسام حسن.



وتوجه بالشكر والتقدير لرجال وزارة الداخلية على جهودهم الحثيثة والاحترافية العالية في تأمين منطقة "الفان زون"؛ مشيداً بالتنظيم الدقيق والجهد الكبير الذي يبذله رجال الشرطة لضمان سلامة الجماهير وتهيئة الأجواء الآمنة للعائلات والشباب، مؤكداً أن هذا الأداء المشرف هو ركيزة أساسية في نجاح هذا الكرنفال الوطني وخروجه بالصورة الحضارية التي تليق باسم مصر.

التحلي بروح المسؤولية الوطنية والوعي الحضاري داخل “الفان زون”



كما وجه زاهر رسالة هامة إلى جماهيرنا العظيمة، مُناشداً الجميع بالتحلي بروح المسؤولية الوطنية والوعي الحضاري داخل "الفان زون"، مؤكداً أن الحفاظ على هذا الصرح والمرافق الملحقة به هو أمانة ومسؤولية مشتركة تقع على عاتق كل مشجع، داعياً إياهم إلى الالتزام الكامل بالنظام والحرص التام على عدم الإضرار بأي من الممتلكات العامة، لتبقى هذه المنطقة واجهة مشرفة تعكس رقي الجماهير المصرية.