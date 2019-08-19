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سيارات

سوق السيارات المستعملة .. أسعار فورد مونديو بعد التخفيضات.. فيديو

الإثنين 19/أغسطس/2019 - 08:29 ص
صدى البلد
كريم عاطف
جذبت السيارة فورد مونديو موديل 1997، أنظار المارة في سوق الجمعة للسيارات المستعملة في مدينة نصر، وخصص التجار مكانًا فريدًا في السوق لعرضها.

وتنوعت أسعار السيارات في مصر وفقًا لحالتها وسنة الصنع، ولم تتأثر الأسعار بشكل كبير بعد اتفاقية إلغاء الجمارك على السيارات الأوروبية، إلا بنسب طفيفة في سوق المستعمل.

وتتراوح أسعار السيارة السيارة فورد مونديو موديل 1997 والقريبة منها بين 50 ألفا 60 آلاف جنيه على حسب سنة الصنع وحالة السيارة.

ورصد "صدى البلد" من خلال الفيديو المرفق أسعار السيارة فورد مونديو موديل 1997.

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