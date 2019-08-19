رئيس الاتحاد الدولي لليد: هناك تقدير من المجتمع الدولي للكرة المصرية..فيديو

أكد الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد أن كرة اليد المصرية في ارتفاع كبير وهذه البطولة للناشئين جديدة على اللعبة وتوجه بالشكر للاتحاد المصري على العمل الجاد الذي ادى للوصول لهذه النتيجة.



وأضاف رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد خلال تصريحات تليفزيونية ان هذا المنتخب شرف مصر وقدم انجازا كبيرا للعبة، مشيرا إلى ان المنتخب الألماني الذي واجهه المنتخب المصري في نهائي البطولة اليوم لديه أكثر من مليون لاعب يمارس كرة اليد ولديهم قاعدة كبيرة لاختيار أفضل العناصر إضافة إلى الميزانيات الكبيرة.



وتابع رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد أن الدولة المصرية عليها وضع إهتمام كبير باللعبة مؤكدا أن الهدف الأساسي الآن هو الحصول على مركز متقدم والمنافسة على اللقب في بطولة العالم 2021 إذا أقيمت في مصر.



وأشار رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد إلى أن هناك تقديرا من المجتمع الدولى لكرة اليد المصرية.