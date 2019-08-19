ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس الاتحاد الدولي لليد: هناك تقدير من المجتمع الدولي للكرة المصرية..فيديو

الإثنين 19/أغسطس/2019 - 01:49 ص
صدى البلد
محمود محسن
أكد الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد أن كرة اليد المصرية في ارتفاع كبير وهذه البطولة للناشئين جديدة على اللعبة وتوجه بالشكر للاتحاد المصري على العمل الجاد الذي ادى للوصول لهذه النتيجة.

وأضاف رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد خلال تصريحات تليفزيونية ان هذا المنتخب شرف مصر وقدم انجازا كبيرا للعبة، مشيرا إلى ان المنتخب الألماني الذي واجهه المنتخب المصري في نهائي البطولة اليوم لديه أكثر من مليون لاعب يمارس كرة اليد ولديهم قاعدة كبيرة لاختيار أفضل العناصر إضافة إلى الميزانيات الكبيرة.

وتابع رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد أن الدولة المصرية عليها وضع إهتمام كبير باللعبة مؤكدا أن الهدف الأساسي الآن هو الحصول على مركز متقدم والمنافسة على اللقب في بطولة العالم 2021 إذا أقيمت في مصر.

وأشار رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد إلى أن هناك تقديرا من المجتمع الدولى لكرة اليد المصرية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رئيس اتحاد كرة اليد: هدفنا العودة من بطولة العالم للناشئين بـ ميدالية لمصر.. فيديو

ماذا قال وزير الرياضة لرئيس الاتحاد الدولى بعد حصد برونزية العالم؟

ترشيحاتنا

رئيس الاتحاد الدولي لليد: هناك تقدير من المجتمع الدولي للكرة المصرية..فيديو

منها اغتيال عالمة الذرة سميرة موسى .. القوات المسلحة تعرض حلقة جديدة من ذاكرة الأمة

ليلى علوى ترد على محمد صلاح بـ قلب وورود.. تعرف على السبب

بتوجيهات عليا .. تيسيرات لسداد تحويل السيارات للغاز الطبيعي

بهذه الطريقة.. تعرف على كيفية إنشاء حساب واتساب

عايرها بوزنها فقتلته.. امرأة تطعن حبيبها بالمقص في وسط الشارع .. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محمد الحلو ونادية مصطفى فى افتتاح مهرجان القلعة .. صور

بـ مايوه أصفر وشعر مبلول .. جميلة عوض تثير الجدل بصورة مثيرة على الشاطئ .. شاهد

علم مصر يرفرف أعلى الجامعة الدولية بالرباط .. صور