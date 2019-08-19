تجديد حبس شابين قتلا سائقا وألقيا جثته بترعة أبو النمرس

جدد قاضي المعارضات بمحكمة شمال الجيزة، الي حبس شابين قتلا سائق وألقيا جثته في ترعة بأبو النمرس 45 يومًا على ذمة التحقيقات.



وأشارت التحقيقات، إلى أنه تم العثور علي جثة برشاح "البصل"، في منطقة الحرانية بأبو النمرس، وانتقلت علي الفور قوات الأمن إلي موقع العثور علي الجثة وتبين من المعاينة أن الجثة لشاب في العقد الثاني من عمره.



وتبين من معاينة النيابة، وجود تغير بمعالم الوجه وتحلل الظهر، والجثة ملفوفة ببطانية داخل جوالين.



ونجحت التحريات، في تحديد هوية المجني عليه، يدعي "كريم"، ١٨ سنة، سائق، مقيم بكرداسة مبلغ بغيابه منذ ١١ يوليو الجاري، بحوزته سيارة ميكروباص "چي أم".



انتهت التحريات إلي أن قاتلي السائق؛ "محمد"، ٢٣ سائق، شهرته المنسي، شعبان، ٢٢ سنة، قهوجي، نجحت قوة أمنية في إلقاء القبض عليهما وبمواجهتهما اعترفا بقتل المجني عليه انتقاما منه لخلافات سابقة بينهم، لاقتراضه من أحدهما مبلغ 5 آلاف جنيه منذ عام، ولم يسددها.



قرر المتهم الأول الانتقام من المجني عليه، استعان بصديقه، وقتلا السائق، وباعا الميكروباص الخاص به، بعد أن تخلصا من جثة القتيل.