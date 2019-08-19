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فن

حمادة هلال يحدد موعد طرحه أحدث أغانيه

الإثنين 19/أغسطس/2019 - 06:22 ص
حمادة هلال
حمادة هلال
مصطفى كرم
اعلن الفنان حمادة هلال عن طرح أغنيته الجديدة خلال الساعات القادمة.

ونشر حمادة هلال صورة لة عاريا عبر موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام وعلق عليها قائلا " الخير والرزق على كل الحبايب ‏انتظروا أغنيتي الجديدة oh Lala خلال سعات ان شاء الله ‏في ‏جزء نازل منها دلوقتى 💪🌹❤️ #حماده_هلال #حمادة_هلال"

ولقيت تدوينته ردود واسعة من متابعيه عبر انستجرام وجاءت بين "بالتوفيق ان شاء الله " و " احلي صباح دا ولا اية".

وحقق حمادة هلال، نجاحات كثيرة هذا العام علي المستوى الغنائي والدرامي حيث أصدر في بداية العام الجاري اغنية اشرب شاي وحققت صدى كبيرا مع الجمهور بجانب نجاحه للمرة الرابعة علي التوالي في موسم شهر رمضان من خلال مسلسل "ابن أصول" الذي حقق نسب مشاهدة مرتفعة وردود أفعال ايجابيه من قبل الجمهور والنقاد.

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