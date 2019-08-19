أخبار الفن.. شائعات ارتباط أمينة خليل بهذا المطرب.. ياسمين رئيس تكشف حقيقة شرب المخدرات

نشر موقع «صدى البلد» الإخباري على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار المهمة فى قسم الفن، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالى:أعلنت الفنانة السورية أصالة نصري، عبر حسابها الرسمي على تويتر، عن طرح أغنيتها الجديدة "حاجة متخصكش" من ألبوم "في قربك"، وذلك عبر تطبيق Deezer للموسيقى.أعلن الهضبة عمرو دياب، عبر حسابه الشخصي على تطبيق انستجرام، عن طرح أغنيته الجديدة "يوم التلات" يوم الثلاثاء المُقبل، وهي من ألبومه الجديد "أنا غير" المنتظر طرحه خلال الفترة القليلة المُقبلة.نشر الفنان خالد سليم، مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي على تطبيق انستجرام، من حفله الأخير بدار أوبرا دمنهور، الذي أحياه أول أمس، وظهر فيها تعرض لموقف محرج، بعدما توقف المايك خلال الحفل، لكنه تغلب على الموقف وغنى بدونه أمام الجمهور، وأشار للفرقة الموسيقية بأن تخفض من صوت الآلات.نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز، مقطع فيديو قصيرا لها عبر حسابها الشخصي على انستجرام، ظهرت به في سن صغير، وهي تؤدي إعلان لأحد منتجات الألبان القديمة.تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، صورة للفنانة أمينة خليل، والمطرب تامر هاشم (عضو فريق كايروكي)، وهما في إحدى المناسبات.نشرت الفنانة ياسمين رئيس صورة جديدة لها عبر موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام في أحدث نيولوك لها.وحلت ياسمين رئيس بـ نيولوك جديد من خلال تضفير شعرها لضفائر صغيرة تشبة سكان الأدغال والغابات مع ارتدائها تي شيرت رياضي ازرق ولم تتكلف بوضع الميكب علي وجهها، ولقيت صورتها ردود واسعة من متابعيها عبر انستجرام.وجاءت تعليق أحد متابعيها قائلا: "لسة بتشربي مخدرات ولا لسة انا كنت بحترمك الفلوس غيرتك 😂😂".