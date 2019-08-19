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فن

شكلهم في بينهم حاجة.. الشائعات تلاحق أمينة خليل بعد صورتها مع عضو كايروكي

الإثنين 19/أغسطس/2019 - 06:33 ص
أمينة خليل - تامر
أمينة خليل - تامر هاشم
سعيد فراج
تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، صورة للفنانة أمينة خليل، والمطرب تامر هاشم (عضو فريق كايروكي)، وهما في إحدى المناسبات.

وظهرت أمينة خليل في الصور، والمطرب تامر هاشم يطوقها بزراعيه، ويمزحان ويمرحان أمام الجميع، لتتباين التعليقات التي تسائلت حول علاقة الثنائي، لاسيما وأن تامر متزوج.

وانتشرت الشائعات حول وجود علاقة بين تامر وأمينة، إذ كتبت متابعة: "شكلهم كده في بينهم حاجه"، لترد أخرى قائلة: "متجوز تامر هاشم دا على فكره"، فيما قالت فتاة أخرى: "مش فاهمه هوا متجوز ولسه مخلف اساسا".

على جانب آخر، تستعد أمينة خليل لتصوير مشاهدها بفيلم حظر تجول أكتوبر القادم ويشاركها بطولته النجمة إلهام شاهين حيث تدور احداث هذا العمل في إطار اجتماعي درامي.

شكلهم في بينهم حاجة.. الشائعات تلاحق أمينة خليل بعد صورتها مع عضو كايروكي
شكلهم في بينهم حاجة.. الشائعات تلاحق أمينة خليل بعد صورتها مع عضو كايروكي

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