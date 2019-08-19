"عازفة الكمان " في حفل توقيع ومناقشة بمكتبة مصر الجديدة غدا الثلاثاء



وعلى غلاف الرواية: «في الفقرة الأخيرة صعدت العازفة "أمل شوقي"، فلفتت انتباه الحضور بحُسنها البادي وجهها الرقيق، مع الابتسامة الآسرة، عندما بدأت العزف ظل "طارق" يتابعها بعينيه وأذنيه معًا، عزفت على الكمان مقطوعات أجنبية ما بين حديث وكلاسيك، فقدمت التيمة الرئيسية لموسيقى فيلم "الأب الروحي"، ثم لعبت تنويعات من موسيقى "موتسارت" و"تشايكوفسكي" و"رحمانينوف"، ثم عرجت على الشرقي، فقدمت "النهر الخالد"، و"الفن" لمحمد عبد الوهاب، ثم ختمت بلحن "تملي في قلبي" لمحمد فوزي، كان طارق يتابع كالمسحور، فرغم أنه يحضر الكثير من الحفلات بنيويورك، ولديه عضوية في نادي موسيقى الحجرة، إلا أن هذه العازفة المصرية كانت شيئًا آخر.

تنظم مكتبة مصر الجديدة بالتعاون مع دار الشروق في السابعة من مساء غد الثلاثاء ، ندوة لمناقشة وتوقيع رواية «عازفة الكمان» للكاتب والروائي أسامة غريب، صرح بذلك د.نبيل حلمى امين عام جمعية مصر الجديدة .تدور الرواية في إطار رومانسي، حول طارق الشاب المصري المهاجر إلى أمريكا، وأمل عازفة الكمان التي تذهب إلى هناك في زيارة لإحياء حفل موسيقى، فتنقطع الطرق بينهم لتبدأ أحداث الرواية.وتطرح العديد من الأسئلة منها: هل اقتران الحب بالعذاب شيء حتمي؟ وهل الآلام ضرورية لتطهير النفس؟ وغيرها من الاسئلة التي تشغل الانسان في كل عصر وزمان، وتتعرف بين سطورها على حجم الجحيم الذي يعيشه أهل الفن، بخلاف الصورة الوردية التي تظهر على الملأ.