فى قرية الترامسة بقنا..وضع حجر أساس أول منطقة لوجستية بصعيد مصر.. مساحتها 15 فدانا وتوفر 10 آلاف فرصة عمل

- وضع حجر أساس أول منطقة لوجستية بصعيد مصر

- المنطقة توفر حوالى 10 آلاف فرصة عمل

- محافظ قنا: المنطقة تقع على مساحة 15.5 فدان - رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية: باكورة المناطق التجارية اللوجيستية في الصعيد









وضع اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا، حجر أساس المنطقة التجارية اللوجيستية العامة بقرية الترامسة بمدينة قنا التى تعد الأولى على مستوى الصعيد، بحضور الدكتور ابراهيم عشماوى رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية وعدد من أعضاء مجلس النواب والقيادات التنفيذية بالمحافظة.





وأكد محافظ قنا أن المنطقة اللوجيستية المقرر إنشاؤها تتمتع بموقع متميز على طريق قنا- سوهاج الصحراوى الغربى، حيث تخدم مدن قنا ونقادة والوقف ونجع حمادى، بالإضافة إلى التجمع العمرانى الجديد غرب قنا، موضحًا بأن المنطقة سوف تقام على مساحة 15.5 فدان" 65.100 م2" وتوفر حوالي 10 الآف فرصة عمل ما بين مباشرة وغير مباشرة، و سوف يتم تخصيص 10 أفدنة اخرى بجوار المنطقة اللوجيستية للتوسع في إقامة أنشطة تجارية وترفيهية جديدة مستقبلا.





و قال الدكتور ابراهيم عشماوى إن هذه المنطقة سوف تمثل باكورة المناطق التجارية اللوجيستية في صعيد مصرو أن الوزارة تقوم بتنفيذ 18 مشروع في مجال التجارة الداخلية في 11 محافظة بتكلفة مالية تصل الى 50 مليار جنيه ومن المقرر التوسع في إنشاء مثل هذه المناطق في باقى محافظات الجمهورية مستقبلا وذلك لأهميتها في خفض أسعار السلع وتوفير فرص العمل، حيث أن قطاع التجارة الداخلية يستوعب 33% من اجمالى فرص العمل المتاحة للشباب.





وأكد أن المناطق اللوجيستية هى البنية الأساسية لتنشيط التجارة الداخلية، كما أنها تمثل عامل رئيسى في خفض أسعار السلع لما لها من دور هام في تقليل الفاقد من السلع خلال عمليات النقل والتوزيع بنسبة تصل إلى 15% بالإضافة الى خفض تكلفة عمليات النقل وزيادة المعروض من السلع، مشيرًا إلى أن المنطقة التجارية اللوجيستية سوف يتم انشائها على ثلاث مراحل خلال ثلاث سنوات بإجمالى استثمارات تصل الى 2 مليار جنيه، مؤكدًا على أنها سوف تُحدث نقله نوعية في مفهوم التجارة الداخلية في جنوب الصعيد.





جدير بالذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية أصدر القرار رقم 317 لسنة 2017 في شهر يوليو من نفس العام بتخصيص مساحة 15.5 فدان بناحية الترامسة لصالح وزارة التموين والتجارة الداخلية لاستخدامها في إقامة منطقة تجارية ولوجيستية وسوف تضم العديد من الأنشطة التجارية منها "مركز تسوق مفتوح وآخر مغلق، منافذ بيع منتجات المصانع ، ساحات عرض، هايبر ماركت، مخازن مغلقة، أنشطة فرز وتعبئة، أنشطة تجارة الجملة ونصف الجملة، بورصات سلعية " هذا بالإضافة إلى حزمة الخدمات الأساسية التي سيتم توفيرها بالمنطقة مثل الخدمات البنكية، مركز خدمة اتصالات، مجمع مطاعم، قاعات عرض سينمائي ، حديقة وملاهي للأطفال، نقاط استعلامات وخرائط إرشاد داخلية، نقاط إسعافات أولية.



