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رياضة

الليلة .. سعفان الصغير ضيف برنامج الماتش على صدى البلد

الإثنين 19/أغسطس/2019 - 06:02 م
هاني حتحوت مقدم برنامج
هاني حتحوت مقدم برنامج الماتش
محمد رشاد
يحل سعفان الصغير مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، ضيفًا مساء اليوم الاثنين على برنامج " الماتش "، الذي يذاع عبر قناة صدى البلد.

ويكشف الصغير عن خطة إعداد الإسماعيلي للموسم الجديد، ورأيه في مستقبل حراسة المرمى بالقلعة الصفراء بعد انتقال محمد عواد إلى الزمالك، ورأيه في فكرة وجود مدربي أجانب لحراس المرمى، وكذلك الحديث عن منتخب مصر بعد الخروج من أمم أفريقيا ورحيل الجهاز الفني بقيادة المكسيكي خافيير أجيري.

برنامج " الماتش " يقدمه الإعلامي هاني حتحوت، ويرأس تحريره الناقد الرياضي أحمد جلال، ويذاع من الجمعة إلى الثلاثاء لمدة ساعتين يوميا من الحادية عشر مساءً وحتى الواحدة صباحًا.

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