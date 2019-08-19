ضبط تشكيل عصابى تخصص فى ارتكاب حوادث النصب على أصحاب معارض السيارات.. فيديو

نجحت الأجهزة الأمنية بمحافظة الجيزة في إلقاء القبض على تشكيل عصابى تخصص فى إرتكاب حوادث النصب على أصحاب معارض السيارات بمنطقة الجيزة.



أكدت معلومات وتحريات قسم مكافحة جرائم سرقة السيارات بمديرية أمن الجيزة بالاشتراك مع قطاع الأمن العام قيام كلٍ من، ن.أ حاصلة على بكالوريوس، مقيمة بدائرة قسم شرطة الأهرام، سبق إتهامها فى 38 قضية ومطلوب التنفيذ عليها فى 28 قضية، و شخص مسجل شقى خطر، مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام، و فنى اصلاح هواتف محمولة، مقيم بمحافظة الجيزة، و صاحب مكتب خدمات، مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة، محكوم عليه فى قضية "تبديد"، و عامل مقيم بمحافظة سوهاج، سبق اتهامه فى قضية "سرقة"، بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى إرتكاب حوادث النصب على أصحاب معارض السيارات.



وتبين من التحريات قيام المتهمان الأولى والثانى بإدعاء أنهما يمتلكان محجر ويستأجران السيارات الحديثة لمدد طويلة لمرافقة خبراء أجانب وعقب ذلك يقوم المتهمان الثالث والرابع بتزوير رخص وتوكيلات السيارات المستولى عليها بإسم المتهم الخامس الذى يقوم بالإشتراك مع الأولى والثانى بإعادة بيعها لضحاياهم بأسواق السيارات.



عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم بدائرة قسم الأهرام، بمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامى و أرشدوا عن 6 سيارات من متحصلات نشاطهم الإجرامى، وأمكن ضبط السيارات المشار إليها وبمناقشة حائزيها قرروا عدم علمهم بأنها من متحصلات جرائم نصب، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.