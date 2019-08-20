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رياضة

هاني حتحوت: صلاح تنصل من مسؤوليته عن إعادة وردة للمنتخب.. فيديو

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 04:42 ص
الإعلامي هاني حتحوت
الإعلامي هاني حتحوت
محمد رشاد
تحدث الإعلامي هاني حتحوت، حول تصريحات محمد صلاح، لاعب منتخب مصر وليفربول الإنجليزي، خلال لقائه مع قناة سي إن إن الإنجليزية.

وقال حتحوت خلال برنامج «الماتش» على قناة صدى البلد «صلاح تحدث حول تعرض لاعبي المنتخب للضغط خلال كأس الأمم الأفريقية؛ بسبب الضغط الجماهيري، وأعتقد أنا هذا ليس مبررا، كونه اعتاد على الحضور الجماهيري الضخم في البطولات الأوروبية، فضلا عن اعتياد باقي لاعبي المنتخب على المشاركة أمام الجمهور».

وحول تصريحات صلاح عن عمرو وردة قال حتحوت «صلاح تنصل من المسؤولية إلى حد كبير بنفيه علاقته بعودة وردة إلى المنتخب بعد اتهامه بالتحرش، كونه نشر تغريدة حول الفرصة الثانية، وهو يعلم أن صوته مسموع داخل الغرف المغلقة حتى ولو لم يكن كابتن الفريق»، معلقًا «جميع لاعبي المنتخب بما فيهم صلاح، طالبوا بإعادة وردة».

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