هيكسر الدنيا.. أحمد عز يشارك كريم عبد العزيز في فيلم 1919

أعلن الفنان أحمد عز مشاركته للفنان كريم عبد العزيز في بطولة فيلم 1919.



ونشر احمد عز البوستر الدعائي للفيلم والذي يظهر فيه مع كريم عبد العزيز، ومكتوب عليه 1919.



ولقيت الصورة التي نشرها احمد عز للبوسر الدعائي لـ فيلم 1919 ردود واسعة من متابعيه، وجاءت تعليقاته بعضهم: "هيبقي فظيع " و" هيكسر الدنيا" و" احلي ممثلين في مصر ".



فيلم 1919 من تأليف احمد مراد واخراج مروان حامد ومن المقرر ان يعرض بعد انتهاء التصوير خلال الفترة المقبلة.