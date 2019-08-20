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فن

هيكسر الدنيا.. أحمد عز يشارك كريم عبد العزيز في فيلم 1919

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 01:20 ص
كريم عبد العزيز و
كريم عبد العزيز و احمد عز
مصطفى كرم
أعلن الفنان أحمد عز مشاركته للفنان كريم عبد العزيز في بطولة فيلم 1919.

ونشر احمد عز البوستر الدعائي للفيلم والذي يظهر فيه مع كريم عبد العزيز، ومكتوب عليه 1919.

ولقيت الصورة التي نشرها احمد عز للبوسر الدعائي لـ فيلم 1919 ردود واسعة من متابعيه، وجاءت تعليقاته بعضهم: "هيبقي فظيع " و" هيكسر الدنيا" و" احلي ممثلين في مصر ".

فيلم 1919 من تأليف احمد مراد واخراج مروان حامد ومن المقرر ان يعرض بعد انتهاء التصوير خلال الفترة المقبلة.

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