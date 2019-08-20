بعد نصيحة شريف مدكور.. ما هو العلاج بالرقص للأمراض؟



العلاج بالرقص

وأضاف: "طبعا في ناس هتقولي إيه اللى انت بتقوله ده.. يعني إيه الناس ترقص.. لكن بقول آه أنا عايز الناس ترقص وتتبسط وأنا عملتها كده في البرنامج أدامكم.. برقص وبغني وبتنطط وبعمل كل الحاجات والبروديوسر والمخرج بيقعدوا يقولوا لي يا مجنون.. بس أنا ماليش دعوة بحد أنا بعمل اللي يبسطني".



ورش العلاج

وأعلنت رضوى العطار، معالجة نفسية، عن ورشة للعلاج بالرقص والحركة "جسدك وطنك.. علاج بالرقص والحركة مع متخصص معتمد في العلاج وتتعلم من خلال الورشة كيفية أن تكون نفسك مع الآخرين والتعبير من خلال العلاج بالرقص والحركة، وسوف نركز على الإيقاع والمكان والحركة وكيفية دمج حركات الجسم فى الاتجاهات الأربعة للمكان: الشمال والجنوب والشرق والغرب، سوف تساعد تمارين الحركة والتعبير بالرقص الحر على استكشاف كيفية التفاعل مع موضوعات مثل المكان والوقت والوزن والتدفق".



تكلفة الورشة

تكلفة الورشة الفين جنيه، ويتم دفع ١٠٠٠ جنيه للحجز عن طريق فودافون كاش أو حساب بنكي، وباقي المبلغ يتم دفعة في أول يوم، وأعلنت المدربة أنها حصلت على دبلومة ثلاث سنوات في العلاج بالرقص والحركة بمدينة كاتانيا في إيطاليا، وقامت بعمل مجموعات علاجية للعلاج بالرقص والحركة في وحدات علاج نفسي وإدمان للبالغين في مستشفيات صحة نفسية بمصر.



مراكز عديدة

مركز آخر يعلن عن عروض للعلاج بالرقص والحركة "ترى علاقتنا بجسمنا ممكن تقولنا إيه عن نفسنا وعن علاقتنا.. دلوقتي في ورش العلاج بالرقص والحركة والورشة سيدات أو كابلز، والسعر 400 جنيه".



أهداف الورشة

وشرح مسئولو المركز أن الورشة تقوم على استخدام الحركة لتحسين التكامل العاطفي والاجتماعي والمعرفي والجسدي للأفراد من أجل صحة ووجود أفضل، لأن العلاج بالرقص والحركة من الطرق الحديثة المستخدَمة في العلاجات النفسية، حيث البعد عن الأدوية النفسية والاتجاه نحو أساليب علاجية مختلفة هو الصيحة الأحدث في العلاج النفسي، ولهذا تنتشر مراكز العلاج السلوكي والعلاج المعرفي واستخدام الدراما والمسرح التفاعلي في العلاج النفسي.



طريقة العلاج

وخلال الورشة يتم مشاهدة طريقة حركتك، أو تقليدها ليفهمَ بشكلٍ أفضل كيف تشعر، وتشجيعك على تغيير حركاتك ليساعدك على تغيير ما تشعر به، وعلى سبيل المثال إذا كنتَ تشعرُ بالحزن، قد تحني أكتافك فتبدو أصغر حجمًا، فيشجّعك معالجك على فرد أكتافك، والوقوفِ باستقامة لِمساعدتك على رفع ثقتك بذاتك واحترامك لها، ومِن الأفضل أن ترتديَ ملابس فضفاضة، وخفيفة، ومريحة، مع أحذية مُسطَّحة أو حتَّى أن تكون حافي القدمَيْن، فهذا سيُشعرك بالراحة أكثر عند الحركة.



فوائد العلاج بالرقص

وحول فوائد الورشة تعلن المدربة أنها تساعدك الرقص والحركة على أن تُصبح أكثر وعيًا بمكنونات عواطفك التي لا تتحدَّث عنها بسهولة، وأن تشعرَ براحةٍ أكبر مع جسدك، ويمكن للعلاج بالرقص أن يكون مفيدًا، خاصَّة إذا كان لديك مشاعر سلبيَّة حول جسدك، وإذا كنت تواجه مشكلة في الانفصال عن محيطك وعدم القدرة على مُجاراة الحياة اليومي.



وتكمل: "إذا كنت تتناول أدوية تؤثّر على طريقة حركتك، أو إذا تعرَّضت لانتهاك جسديّ أو جنسيّ أثَّر على شعورك تجاه جسدك أو طريقة حركتك، الرقص هو أفضل علاج لكثير من الأمور في حياتنا لأنه يؤدي إلى زيادة الثقة بالنفس من خلال التعبير عن الذات والمشاعر والأفكار بحرية التغلب على السلوكيات الخاطئة، ويساعد على الاسترخاء والإبداع وعلى زيادة التوافق العاطف والتغلب على مشاعر القلق والغضب والتوتر والاكتئاب ويزيد من القدرات الوظيفية وتحسين المزاج والحركة المادية مع إيقاع الموسيقى ينتج عنها إفراز أنواع من الهرمونات المضادة للتوتر والتي تجعل الشخص متجددا، كما يقاوم حالات الحزن والملل دون وعى منا، حيث يعتمد عليه عدد كبير من المستشفيات والمتخصصين، بعدما دعمت الأبحاث التى أجريت على الرقص باعتباره جزءا من العلاج النفسى".



ما هو العلاج بالرقص

ويعرف العلاج بالرقص، أو كما يسمى في الولايات المتحدة وأستراليا "العلاج بالحركة"، وهو علاج نفسي تستخدم به الحركة أو الرقص، لدعم المهام الفكرية والعاطفية والحركية للجسم، كشكل من أشكال العلاج التعبيري ويبحث العلاج بالرقص في العلاقة بين الحركة والعاطفة، وتنقسم جلسات العلاج التقليدية لأربعة أقسام رئيسية هي تَحْضير وحَضانَة وإضاءة وتقييم، ولقد استخدم الرقص كوسيلة علاجية مُنذ آلاف السنين.



دراسات دولية

لقد أثبتت الدراسات التى أجرتها الجمعية الأمريكية للعلاج بالرقص، هو تعبير مباشر عن النفس عن طريق الجسد، وبهذا افترضوا أن الجسد والعقل والروح مترابطان عن طريق الرقص، وبذلك يعد الرقص وسيلة مؤثرة فى العلاج، والعلاج بالرقص يمكن أن يكون شكلا مبدئيا للعلاج أو مكمل لعلاجات أخرى، ويمارس العلاج بالرقص فى أماكن مثل مراكز الصحة النفسية، ومراكز إعادة التأهيل وغيرها من برامج تعزيز الصحة.





ويعالج الرقص الصمم والبكم والمكفوفين والمعاقين جسديا والمسنين والأطفال مرضى التوحد وللذين يعانون من صعوبات فى التعلم، وذوى الأمراض العقلي، وللذين لديهم تشوهات أو عاهات فى الشكل، وأيضا للأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية، وارتفاع ضغط الدم، والألم المزمن، وسرطان الثدى والزهايمر.



وجه الإعلامي شريف مدكور رسالة لمرضى السرطان الذين يحصلون على جلسات العلاج الكيماوي، وذلك عبر رسالة مصورة على صفحته بموقع "فيس بوك" صباح اليوم: "عايز أقول حاجة لكل مرضى الكانسر اللى بياخدوا علاج كيماوي بدون ضحك أو تريقة.. بعد جلسة الكيماوي بيومين تلاتة الواحد بيكون أهدى شوية.. عالجوا نفسكم بالرقص.. ادخلوا أوضتكم وشغلوا المزيكا اللي بتحبوا وافضلوا ارقصوا لحد ما تتعبوا.. هتلاقوا كل التعب والطاقة السلبية طلعت وتهدوا شوية وتقوموا تاخدوا دش وتناموا.. هتتبسطوا أوي".