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عبد الله جمعة عن مواجهته لـ صالح جمعة في هجمة: هكسره وأقعده في البيت.. فيديو

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 03:34 ص
عبدالله جمعة
عبدالله جمعة
حمزة شعيب
حلّ الشقيقان صالح جمعة لاعب النادي الأهلي، وعبد الله جمعة لاعب نادي الزمالك، ضيفَان على الفنانة إسعاد يونس، مقدمة برنامج "صاحبة السعادة" والمذاع عبر قناة "دي إم سي".

وأثناء حوارهما مع الإعلامية إسعاد يونس مقدمة ببرنامج "صاحبة السعادة" والمذاع على شاشة dmc، سألتهما الفنانة إسعاد يونس عما يمكن أن يحدث إذا تواجها في الملعب، صالح جمعه على رأس هجمة، وعبد الله جمعة يحاول إيقافها، وهل ستكون للأخوة أية اعتبارات حينها؟.

وأكد عبد الله جمعة أن مثل تلك الاعتبارات غير واردة في الملعب، مردفا: "مش هسمح له يعدى منى"، ليسأله صالح :"هتكسرنى يعنى"؟، فيرد لاعب الزمالك: "لو اضطررت، هعمل كده وأقعدك فى البيت".

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