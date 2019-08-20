عبد الله جمعة عن مواجهته لـ صالح جمعة في هجمة: هكسره وأقعده في البيت.. فيديو

حلّ الشقيقان صالح جمعة لاعب النادي الأهلي، وعبد الله جمعة لاعب نادي الزمالك، ضيفَان على الفنانة إسعاد يونس، مقدمة برنامج "صاحبة السعادة" والمذاع عبر قناة "دي إم سي".





وأثناء حوارهما مع الإعلامية إسعاد يونس مقدمة ببرنامج "صاحبة السعادة" والمذاع على شاشة dmc، سألتهما الفنانة إسعاد يونس عما يمكن أن يحدث إذا تواجها في الملعب، صالح جمعه على رأس هجمة، وعبد الله جمعة يحاول إيقافها، وهل ستكون للأخوة أية اعتبارات حينها؟.



