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ثقافة

ثقافة الإسكندرية تحتفل بعيد وفاء النيل

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 03:25 ص
ثقافة الإسكندرية
ثقافة الإسكندرية تحتفل بعيد وفاء النيل
أ ش أ
نظم فرع ثقافة الإسكندرية، التابع للهيئة العامة لقصور الثقافة، مساء أمس الاثنين، عددا من الفعاليات الثقافية، احتفالا بعيد وفاء النيل، بالقصور 
والمواقع التابعة له.

ففى قصر ثقافة مصطفى كامل، أقيمت ندوة لمناقشة كتاب "مصر والنيل" تأليف مختار السويفي، تحدث خلالها المؤرخ حسين شحاته عن معنى كلمة النيل، مشيرا إلى أنه اسم مشتق من الكلمة اليونانية "نيولوس" ومعناها الوادى، كما تحدث عن ارتباط نهر النيل بعقيدة المصرى القديم وارتباطه بالحياة و قيام الحضارة المصرية وانتقال المصري القديم من الرعي للزراعة.

كما أقام الفرع ندوة بعنوان "أهمية نهر النيل في حياة المصريين"، بمكتبة النزهة، تحدثت خلالها زينب طه مدير التخطيط بإدارة برج العرب التعليمية سابقا عن أهمية نهر النيل بالنسبة لدول حوض النيل وما يضفيه على مصر كونها دولة المصب، كما تناولت الندوة أثر نهر النيل على ازدهار الزراعة والتجارة باعتباره إحدى وسائل النقل القديمة بين جنوب مصر وشمالها، مؤكدة على ضرورة المحافظة عليه من كافة الملوثات كونه المصدر الرئيسي للمياه العذبة في مصر.

وعقد بيت ثقافة ٢٦ يوليو ندوة بعنوان "من أجل بيئة صحية أفضل" تحدثت خلالها دكتورة إيمان السعيد مسئول الإعلام بإدارة شئون البيئة بمحافظة الإسكندرية، عن أثر التلوث على النظام البيئي وخاصة التلوث البلاستيكى، مشيرة إلى ضرورة حفظ الأطعمة والمشروبات في العلب والزجاجات البلاستيكية المصنوعة من مواد لا تتفاعل مع الأطعمة.

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