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صالح جمعة يكشف عن مفاجأة: عندي أخ تاني في الزمالك غير عبد الله جمعة

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 04:36 ص
صالح جمعة وعبدالله
صالح جمعة وعبدالله جمعة
حمزة شعيب
قال صالح جمعة، نجم النادي الأهلي، إن الجماهير المصرية لديها حساسية كبيرة في أن يظهر لاعبين من النادي الأهلي والزمالك مع بعض في إطار واحد، ويتمنى أن ينتهي هذا التعصب عند الجماهير.

جاء ذلك خلال لقاء ضم صالح جمعة وشقيقه عبد الله جمعة، لاعب نادي الزمالك، مع الإعلامية إسعاد يونس مقدمة برنامج "صاحبة السعادة"، الذي يُعرض على شاشة "دى إم سى".

وأشار صالح جمعة، إلى أنه يحاول ألا يظهر مع شقيقه عبدالله جمعة لاعب نادي الزمالك في مكان واحد وعدم نشر صور لهما مع بعض، كون الأمور في مصر صعبة إلى حد ما بين جماهير الأهلي والزمالك، مداعبًا شقيقه على الهواء :" عبدالله أخويا كان مش بيحب يروح المدرسة وكان بيهرب من الحصص عشان يلعب كورة وكان المدرسين يعاقبوه في المدرسة ويخلوه يرفع إيده".

ونوه إلى أنه كان مؤدبًا في طفولته ولم يكن مشاغبًا، ولكن مؤخرًا أصبح مشاغبا وكثير الحركة: " أنا مش خلوق أوي يعني"، هكذا وصف نفسه، مؤكدًا أنه كان يساعد شقيقه عبدالله جمعة خلال فترة دراسته لأنه كان أفضل منه في المستوي الدراسي، ولكن انشغل عنه في نهاية المرحلة الثانوية، لكثرة التمارين، وانشغاله بكرة القدم عن الدراسة.

واستطرد صالح جمعة: "الحمد لله عبدالله جمعة لعب كورة، لأنه مكنش ليه في الدراسة، أو في أي حاجة، ومحدش فينا من إخواتنا ليه في الفن أو الرسم أو أي حاجة مختلفة".

وفجَّر صالح جمعة، مفاجأة، حيث أكد أن لديه أخ اسمه عبد الرحمن جمعة، أصغر من عبدالله جمعة، ويلعب في نادي الزمالك أيضًا، ومستوى دراسته عالي جدًا، وشقيق رابع في السعودية.

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