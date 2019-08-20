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نفوق أكثر من نصف مليار نحلة في البرازيل خلال 3 أشهر

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 08:08 ص
نفوق النحل
نفوق النحل
أ ش أ
كشفت تقارير منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) أن أكثر من نصف مليار نحلة سقطت ميتة في البرازيل في غضون 3 أشهر فقط، وذلك بسبب استخدام المبيدات الحشرية التي تحتوي على مواد سامة مثل مادة فيبرونيل.

وذكرت شبكة "سي بي أس نيوز" الأمريكية أنه مع نفوق حوالي 500 مليون نحلة في البرازيل، أصبح مستقبل الغذاء موضع تساؤل، مشيرة إلى أنه تم الإبلاغ عن النفوق الجماعي للنحل من قبل مربي النحل في 4 ولايات برازيلية.

وفي ولاية ريو جراند دو سول وحدها عثر على نحو 400 مليون نحلة ميتة.

ونوهت الشبكة الأمريكية، إلى أن النحل يسهم في تكاثر النباتات المختلفة، حيث أن حوالي 75% من محاصيل العالم تعتمد على تلقيح النحل، مشددة على ضرورة حماية النحل لضمان الأمن الغذائي.

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