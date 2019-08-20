إعادة عرض مسرحية الملك لير يومى 29 و30 أغسطس الجارى

قرر صناع مسرحية "الملك لير" للنجم يحيى الفخرانى فتح العرض لمدة يومين جديدين بسبب الإقبال الجماهيرى الذى شهدته عروض عيد الأضحى والتى انتهت يوم الجمعة الماضى، حيث تم تحديد عرض المسرحية يومي الخميس والجمعة الموافقين 20 و30 من شهر أغسطس الجارى.



شارك الفخراني في بطولة المسرحية كوكبة كبيرة من النجوم من بينهم فاروق الفيشاوي وأحمد فؤاد سليم ونضال الشافعي وأحمد عزمي وريهام عبد الغفور ورانيا فريد شوقي وهبة مجدي ويقوم تامر كرم بإخراج العمل في حين يقوم المنتج الكبير مجدي الهواري بالإشراف الفني عليه.



كان يحيي الفخراني قد قدم رائعة شكسبير من قبل على المسرح القومي في عام 2001 وحققت وقتها نجاحا كبيرا.



قصة "الملك لير" تدور حول ملك بريطانيا الذي ينساق عقله تدريجيا إلى الجنون متأثرا بصدمته مما فعلته فيه إبنتيه، وكان الملك لير قد قرر أن يُقسم ملكه بين بناته الثلاثة الكبيرة جونريل والوسطى ريجان والصغرى كورديليا استنادا إلى أي منهن يحبونه أكثر.



وتتمادى الأختان الكبيرتان في امتداح وتملق والدهما فيما تقوم ابنته الصغرى والمفضلة إليه كورديليا بالحديث بصدق فيثور غضب الملك ويقوم بحرمانها من كل شيء ولكن يعجب بصدقها ملك فرنسا الذي كان تقدم لخطبتها ويقرر الزواج منها بالرغم من حرمانها من مُلك وثروات أبيها ملك إنجلترا وتتشابك وتتوالى أحداث المسرحية.