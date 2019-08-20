ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إعادة عرض مسرحية الملك لير يومى 29 و30 أغسطس الجارى

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 10:47 ص
يحي الفخراني
يحي الفخراني
شيرى نبيل
قرر صناع مسرحية "الملك لير" للنجم يحيى الفخرانى فتح العرض لمدة يومين جديدين بسبب الإقبال الجماهيرى الذى شهدته عروض عيد الأضحى والتى انتهت يوم الجمعة الماضى، حيث تم تحديد عرض المسرحية يومي الخميس والجمعة الموافقين 20 و30 من شهر أغسطس الجارى.

شارك الفخراني في بطولة المسرحية كوكبة كبيرة من النجوم من بينهم فاروق الفيشاوي وأحمد فؤاد سليم ونضال الشافعي وأحمد عزمي وريهام عبد الغفور ورانيا فريد شوقي وهبة مجدي ويقوم تامر كرم بإخراج العمل في حين يقوم المنتج الكبير مجدي الهواري بالإشراف الفني عليه.

كان يحيي الفخراني قد قدم رائعة شكسبير من قبل على المسرح القومي في عام 2001 وحققت وقتها نجاحا كبيرا.

قصة "الملك لير" تدور حول ملك بريطانيا الذي ينساق عقله تدريجيا إلى الجنون متأثرا بصدمته مما فعلته فيه إبنتيه، وكان الملك لير قد قرر أن يُقسم ملكه بين بناته الثلاثة الكبيرة جونريل والوسطى ريجان والصغرى كورديليا استنادا إلى أي منهن يحبونه أكثر.

وتتمادى الأختان الكبيرتان في امتداح وتملق والدهما فيما تقوم ابنته الصغرى والمفضلة إليه كورديليا بالحديث بصدق فيثور غضب الملك ويقوم بحرمانها من كل شيء ولكن يعجب بصدقها ملك فرنسا الذي كان تقدم لخطبتها ويقرر الزواج منها بالرغم من حرمانها من مُلك وثروات أبيها ملك إنجلترا وتتشابك وتتوالى أحداث المسرحية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أسرة الملك لير تستعد للعرض فى المملكة العربية السعودية

بعد نجاحها فى مصر..عرض مسرحية الملك لير فى السعودية 17 يوليو

شاهد.. يحيى الفخراني في رحلة عمرة بصحبة عدد من النجوم

شاهد.. رد فعل الجمهور السعودي على مسرحية الملك لير لـ يحيى الفخراني

يحيى الفخراني يعود لعرض مسرحية الملك لير.. أغسطس

بعد غياب فاروق الفيشاوي.. تغيرات في عرض مسرحية الملك لير

ترشيحاتنا

شوبير يفتح النار على محمد صلاح وأحمد موسى يدافع عن لاعب ليفربول بقوة..فيديو

رسميا.. الجوازات السعودية تلغي شرط موافقة ولي الأمر على سفر السيدات

الوصل الإماراتي يصطدم بالهلال السوداني في البطولة العربية

مفاجأة مثيرة.. عدلي القيعي يكشف كذب مارتن لاسارتي

رجل يولد سمكة قرش ميتة على الشط.. فيديو

عيار 21 بـ 695 جنيها للجرام.. اسعار الذهب اليوم الثلاثاء 20 - 8 - 2019 ..فيديو

لمس جسمى وانا نايمة .. قاتلة حماها بـ المقطم: عرض على فلوس لممارسة الرذيلة وخلصت عليه بالسكين

اطلالة مثيرة بـ بطن مكشوف.. لقاء الخميسي تشعل إنستجرام في أحدث ظهور لها من الجيم

الصحفيين تعلن عن رحلة إلى رأس البر بالتعاون مع الشباب والرياضة

شوبير يفتح النار على محمد صلاح.. ويكشف تفاصيل أزمة عمرو وردة فى المنتخب.. فيديو

عدلي القيعي يكشف عن مزايا المدير الفني الجديد لـ الأهلي

مفاجأة مثيرة.. عدلي القيعي يكشف كذب مارتن لاسارتي

مأساة.. سهر دخلت المستشفى للولادة فأصيبت بفشل كلوي وتسمم فى الدم.. تفاصيل كارثية

أشهر الحبيبة فى الوسط الفني.. بينهم عزت أبو عوف وفاتيما.. صور

حدث ليلا.. استقبال أسطوري لـ منتخب الناشئين في مطار القاهرة.. أحمد شوبير يفتح النار على محمد صلاح.. سائق يشعل النار في نفسه

عميد أطباء العالم.. جراح بريطاني تجاوز الـ90 سنة والسر عند زوجته

جوجل تفاجئ مستخدمي يوتيوب بهدية مجانية .. تفاصيل

خليك فى حالك أحسن .. تعرف على عقوبة التدخل في شئون الغير

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سائق يشعل النيران في نفسه بكفر الدوار.. صور

بعد خناقة الساحل .. زينة تستفز أحمد عز من جديد .. شاهد

إكسسورات هندية .. هند صبري في أحدث ظهور لها