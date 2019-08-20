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رياضة

ماركا تكشف موعد عودة هازارد للملاعب

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 10:43 ص
هازارد
هازارد
إسراء أشرف
اقترب الدولي البلجيكي إيدين هازارد، نجم ريال مدريد الإسباني، من العودة للملاعب، بعد الإصابة التي تعرض لها في عضلة الفخذ، وحرمانه من المشاركة في افتتاح الدوري الإسباني "الليجا".

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن إيدين هازارد سيعود للمشاركة مع ريال مدريد، خلال الأسبوعين المقبلين.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية في تقريرها، أن الإصابة التي تعرض لها إيدين هازارد ليست خطيرة، وقد يشارك في الجولة الثالثة من الليجا أمام فياريال يوم 1 سبتمبر المقبل.

وأشارت "ماركا"، إلى أنه سيتم استدعاء اللاعب البلجيكي لقائمة منتخب بلاده في تصفيات يورو 2020، في حال تعافيه تماما من الإصابة، موضحةً أن في ريال مدريد يعتبرون أن مشاركته مع المنتخب أمرًا إيجابيًا ليكون جاهزًا عند العودة للفريق.

وغاب إيدين هازارد عن المشاركة في مباراة ريال مدريد بافتتاح الليجا أمام سيلتا فيجو، والتي انتهت بفوز فريقه 3-1.

وكان إيدين هازارد انضم إلى صفوف الميرنجي، خلال ميركاتو الصيفي الحالي، قادمًا من تشيلسي الإنجليزي، مقابل 100 مليون يورو.

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