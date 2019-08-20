عمليات التعليم: جار تتبع الصور المتداولة لامتحانات الثانوية العامة لاتخاذ اللازم

أكد المسئولون عن غرفة عمليات متابعة امتحانات الدور الثاني لـ الثانوية العامة 2019، أنه جار الآن تتبع الصور المتداولة لامتحانات الدور الثاني للثانوية العامة على صفحات الغش الإلكتروني عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، لتحديد مكان وبيانات من صور امتحانات الدور الثاني المتداولة اليوم لمادتي الجغرافيا والتفاضل.



وقال المسئولون إنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد من قام بتصوير ونشر الامتحانات على صفحات الغش.



وأوضح المسئولون أنه تم تشكيل فريق لمكافحة الغش الإلكتروني لرصد المواقع والصفحات الإلكترونية التي تستعد للإخلال بأعمال الامتحان، وذلك حتى يتسنى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تتبعها وغلق الحساب الإلكتروني الخاص بها قبل موعد انعقاد الامتحانات بفترة كافية، حرصًا على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.



كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حذرت طلاب الثانوية العامة الذين يخوضون امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة للعام الدراسي 2018/2019، من حيازة التليفون المحمول داخل لجان الامتحانات.



وشددت الوزارة على خطورة حيازة الهاتف المحمول حتى لو كان مغلقًا أو أي أجهزة تكنولوجية من شأنها تسهيل عملية الغش أو المساعدة عليه والنص على أن الشروع في طبع، أو نشر، أو إذاعة، أو ترويج أسئلة الامتحانات، أو أجوبتها.



وأكدت أن ذلك يُعرض للحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، مع الحرمان من أداء الامتحان، كما أن العمل على طبع، أو نشر، أو إذاعة، أو ترويج أسئلة الامتحانات، أو أجوبتها يُعرض للحبس مدة لا تقل عن سنتين، ولا تزيد على سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، مع الحرمان من أداء الامتحان طبقًا لأحكام القانون رقم (73) لسنة 2017، الصادر بشأن مكافحة الإخلال بالامتحانات.