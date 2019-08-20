ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة في منتصف تعاملات الأسبوع

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية خلال منتصف تعاملات اليوم، الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بدعم من مشتريات المستثمرين المحليين على الأسهم القيادية والمتوسطة.



بينما اتجهت تعاملات المستثمرين العرب والأجانب نحو البيع.



وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30"، المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة المصرية، بنسبة 0.38%.



كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70"، الذي يضم 70 شركة متوسطة مقيدة بالبورصة المصرية بنسبة 0.62%.



وزاد مؤشر "إيجى إكس 100"، الذي يتضمن أسهم الشركات القيادية والمتوسطة المقيدة بالبورصة بنسبة 0.36%.

