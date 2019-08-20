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عيادات البعثة الطبية تستقبل 70414 حاجا مصريا

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 12:30 م
بعثة الحج
بعثة الحج
عبدالصمد ماهر
استقبلت عيادات البعثة الطبية المصرية للحج،حتى صباح اليوم الثلاثاء، نحو 70414 حالة مرضية، حيث تم الكشف عليها وصرف العلاج اللازم لها، من بينها 65482 حالات مرضية بمكة المكرمة، و 4932 حالة في المدينة المنورة.

ونوه الدكتور عمرو قنديل، الملحق الطبى بالسعودية والمشرف العام على البعثة الطبية للحج، إلى دخول 237 حالة للمستشفيات السعودية، فيما غادرت 179 حالة بعد تمام شفائها، ومازالت هناك 58 حالة تتلقى العلاج اللازم حتى الآن.

وأضاف " قنديل" أنه تم إجراء غسيل كلوي لـ 36 حالة بمستشفيات السعودية، بعدد 270 جلسة غسيل كلوي، فيما تلقت 9 حالات أخرى العلاج الكيماوي، لافتًا إلى أن فريق البعثة يقوم بالتنسيق مع المستشفيات السعودية قبل إجراء جلسات الغسيل الكلوي والعلاج الكيماوي، لضمان حصول الحجاج المصريين على الخدمة الطبية على أكمل وجه، كما يقوم الفريق الطبي بالبعثة بالمرور يوميًا "صباحًا ومساءً" على جميع المستشفيات التي تم حجز الحجاج بها للاطمئنان عليهم ومتابعة حالتهم الصحية.

وأكد " قنديل" عدم اكتشاف أي حالات مصابة بأمراض معدية أو وبائية بين الحجاج المصريين حتى صباح اليوم، مشيرًا إلى أن الفريق الوقائي مستمر في تنظيم ندواته التوعوية للحجاج لتعريفهم بالإجراءات الوقائية الواجب اتباعها، وتوزيع المطويات والمنشورات الإرشادية لتجنب الإصابة بالأمراض المعدية وكيفية الوقاية منها.

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