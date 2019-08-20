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صناعة النواب: تقرير هارفارد للتنمية الدولية يؤكد نجاح سياسات الإصلاح الاقتصادي

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 01:54 م
صدى البلد
فريدة محمد
قال المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن التقرير الذي أصدرته مؤسسة هارفارد للتنمية الدولية، وأكدت فيه أن الاقتصاد المصرى ينمو بمتوسط 6.8% سنويًا حتى عام 2027، ليصبح ضمن أسرع الاقتصادات نموًا على مستوى العالم، متفوقًا بذلك على معدل النمو الاقتصادي في عدد من الدول، مثل الصين وفيتنام، يعتبر دليل قاطع على نجاح سياسات الإصلاح الاقتصادى التى قادها الرئيس عبد الفتاح السيسي بنفسه بكل كفاءة واقتدار رغم أثارها السلبية على شعبيته.

وأضاف "عامر"،فى بيان أصدره اليوم، أن أى قائد على مستوى العالم يحب أن تزداد شعبيته ولكن الرئيس السيسي لم ينظر إلى شعبيته وجعل هدفه الرئيسى إنقاذ مصر من الأوضاع الاقتصادية الصعبة التى كانت تمر بها بعد العام الأسود من حكم جماعة الاخوان الارهابية، مؤكدا أن الشعب المصرى العظيم لم يتردد لحظة فى تنفيذ سياسات الإصلاح الاقتصادي، ووقف صفا واحدا خلف الرئيس السيسي حبا وتقديرا له ولسياساته الهادفة إلى تحقيق المكانة الاقتصادية التى تستحقها مصر على الخريطة الاقتصادية العالمية.

وقال المهندس محمد فرج عامر إن التقرير الدولى استند إلى مقياس واحد يتمثل فى «التركيبة الاقتصادية»، التى تعكس مدى التنوع والتطور فى القدرات الإنتاجية المضمنة فى صادرات كل دولة.

ونوه إلى أن ما يجمع بين عدد من الدول، منها مصر والصين وفيتنام، باعتبارها أسرع الدول نموًا وفق التوقعات، ليس أنها تشارك نفس المستوى التعليمى أو المنطقة الجغرافية أو الدين أو أى مقياس لجودة المؤسسات، ولكن كل واحدة من هذه الدول تمتلك قدرًا أكثر تطورًا من المعرفة المتخصصة أكثر مما هو متوقع، والدخل بها من شأنه أن يدفع التنوع والنمو.

ولفت إلى أن مصر احتلت المرتبة الـ68 ضمن مؤشر «التركيبة الاقتصادية»، لافتا إلى أن التقرير أشار إلى أنه بالمقارنة بعقد سابق، فإن الاقتصاد المصرى أصبح أكثر تنوعًا، ليرتفع بمقدار درجتين فى المؤشر المذكور، لافتًا إلى أن الدافع وراء ذلك التحسن يتمثل فى تنوع صادراتها، وأن مصر مؤهلة للاستفادة مستقبلًا من العديد من الفرص لتنويع إنتاجها باستخدام معرفتها الحالية.

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