مرتضى منصور: جهاد جريشة لم يظلم الاهلى والدليل خماسية صن داونز

كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن أن جهاد جريشة حكم مباراة الأهلي وبيراميدز لم يظلم الفريق الأحمر، مؤكدًا أنه ظلم الزمالك في مباراة المقاصة.





وأضاف مرتضى منصور أن الأهلي خسر مباراة صن داونز بخماسية بدون وجود جهاد جريشة، مشددًا على أن الزمالك خسر مباراة القمة بسبب خطأ عماد السيد حارس المرمى.





وأوضح مرتضى منصور أن جروس كان من أهم أسباب خسارة الدوري بعد الدفع بلاعبين مصابين في المباريات مثل أوباما وعبد الله جمعة، موضحًا أن خالد جلال رحل عن الزمالك لأنه سار على خطى جروس.





ووجه مرتضى منصور الشكر إلى تركي آل الشيخ على دعم الزمالك في الفترة الماضية.