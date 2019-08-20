رئيس جامعة الزقازيق تستقبل ممثلي صندوق الأمم المتحدة للسكان

استقبلت الدكتورة ميرفت عسكر القائم بأعمال رئيس جامعة الزقازيق اليوم، اثنين من ممثلي صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر، سالي ذهني مسئول صندوق الأمم الأمم المتحدة، والدكتورة أمل فيليب، لبحث إنشاء وحدة لمكافحة العنف ضد المرأة بالمستشفيات الجامعية وذلك بحضور الدكتور عبد السلام عيد عبد السلام عميد كلية الطب البشري ، والدكتورة مجدي جاويش وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتور محمد أحمد عفت نائب مدير عام المستشفيات الجامعية ، والدكتورة عايدة عطية رئيس المجلس القومي للمرأة بالشرقية، و فاطمة الديب عضو المجلس القومي للمرأة .



وصرحت الدكتورة ميرفت عسكر بأن الهدف من الزيارة هو بحث إقامة تعاون بين صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر وجامعة الزقازيق لتوفير الخدمات الصحية المتكاملة والشاملة للناجيات من العنف القائم علي النوع الاجتماعي ، وتزويد الفتيات والسيدات اللائي تعرض للعنف باستجابة متخصصة بما يساهم فى مواجهة بعض المشاكل التنموية والمجتمعية.



وخلال الزيارة تم الاتفاق على دراسة كافة جوانب المشروع حيث أشار الدكتور عبد السلام عيد عبد السلام،إلى أن المشروع بحاجة للدراسة لتحديد الاحتياجات وتوفير المكان وعمل خطة للتنفيذ علي الوجه المطلوب و الإلتزام بمعايير تحقيق هدف الإنشاء.