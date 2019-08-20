أبو طالب العيسوي مديرا فنيا لـ العروبة العماني

أعلن نادي العروبة العماني التعاقد رسميا مع أبو طالب العيسوي المدير الفني السابق لفريق الاسماعيلي بدءًا من الموسم المقبل.



ويضم الجهاز المعاون لـ أبو طالب العيسوي في قيادة الفريق العماني كل من عاطف عبد العزيز، على يحيى، ويتولي أحمد حسن تدريب حراس المرمى.



سبق وأن قاد أبو طالب العيسوي الفريق العماني وحقق نتائج جيدة، لذلك سعى مسؤولو الفريق للتعاقد معه مرة أخرى من أجل العودة لتحقيق نتائج طيبة مرة أخرى.



