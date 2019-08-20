أغنية يوم التلات لـ عمرو دياب.. مطرب شهير سبقه في الغناء لهذا اليوم

وعلى النقيض من موجة التهنئة والإعجاب بأغنية يوم التلات لـ عمرو دياب، انتقد البعض الأغنية، واعتبروها عبثية ومملة، وسخر رواد مواقع التواصل من اسم الأغنية "يوم التلات"، إلا أن عمرو دياب لم يكن الأول في اختيار ذلك اليوم وسبقه منذ عشرات السنين مطرب كان الحظ حليفه أيضا في يوم "التلات" للقاء حبيبته.

"السبت فات .. والحد فات، وبعد بكره

.. يوم التلات.. ميعاد حبيبي.. ميعاد حبيبي"، غنى الفنان

أغنيته "السبت فات"، على ألحان محمود الشريف وكلمات أحمد عبد المجيد، وكان يوم الثلاثاء أيضا هو يوم الحظ لـ "طلب" للقاء حبيبته، الموعد الذي طال انتظاره، ليثبت يوم الثلاثاء أنه موعد لقاء الأحبة وتلاقي العشاق.

وبصوته العذب وطريقته في الغناء التي تميز بها ولمع في الوسط الفني، أصبحت أغانيه جواهر خالدة تتوارثها الأجيال اليوم، يستعيدون ذكرياتهم معها، وفي حي السيدة خلد اسمه فيه بأغنيته الشهيرة "ساكن في حي السيدة وحبيبي ساكن في الحسين"، وفي رمضان لا يخلو منزل من أغنيته: "رمضان جانا".