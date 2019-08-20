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جوجل تدعم ميزة الإضاءة الخافتة في تطبيق Duo

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 03:33 م
تطبيق Duo
تطبيق Duo
شيماء عبد المنعم
أعلنت شركة جوجل "Google" الأمريكية، عن طرح ميزة جديدة لتطبيق دردشة الفيديو المملوك لها "Google Duo"، والتي تتيح للمستخدمين إجراء مكالمات الفيديو في ظل وجود إضاءة سيئة أو منخفضة، أو في الأماكن التي تعاني من انقطاع الكهرباء باستمرار.

وقالت شركة جوجل "Google" في بيان صحفي، إنها حصلت على تعليقات من بعض مستخدميها حول العالم لمعرفة التحديات التي تواجههم أثناء مكالمات الفيديو عبر التطبيق، وذلك للعمل على تحسين "Google Duo" لتوفير أفضل تجربة ممكنة لهم، مؤكدة أنها وجدت أن أكثر ما يعاني منه المستخدمين هو الإضاءة السيئة، والتي تعتبر من أكثر العوائق لإجراء مكالمات فيديو واضحة، وفقا لموقع "ذا فيرج" التقني.

وبالفعل، أضافت الشركة ميزة الإضاءة المنخفضة أو الخافتة "low light" لمكالمات الفيديو، وسيلاحظ المستخدم عند بدء مكالمة فيديو جديدة على تطببيق "Duo"، وجود زر لضبط إضاءة الهاتف في واجهة التطبيق للحصول على صورة أكثر وضوحا أثناء إجراء المكالمة، ومن الممكن تعمل هذه الإضافة تلقائيًا حسب إضاءة المكان.

ويؤدي تطبيق جوجل "Duo" إلى زيادة سطوع الشاشة للحصول على تأثير الفلاش للهاتف في ظل وجود إضاءة منخفضة، كإضافة لهذه الميزة في حالة إنقطاع الكهرباء أثناء المكالمة، حيث يعتبر انقطاع الكهرباء شائعا في بعض المناطق حول العالم.

وذكرت جوجل أن الميزة الجديدة ستتوفر لجميع مستخدمي تطبيقها "Duo"، حول العالم خلال الأسبوع الحالي وذلك لكل من مستخدمي آيفون وأندرويد.

يذكر أن فريق عمل تطبيق جوجل "Duo" احتفل بمرور ثلاث سنوات على إطلاق تطبيق "Duo"، وهو تطبيق دردشة فيديو خاص بشركة جوجل ومتاح لأجهزة نظامي أندرويد وios، والذي قد أعلنت عنه في مؤتمر جوجل للمطورين Google I / O، في 18 مايو عام 2016.

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