فقدت بريقها سريعا .. فرج عامر يكشف عن رأيه بـ تجربة بيراميدز

كشف فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة عن رأيه بـ تجربة نادي بيراميدز عقب انتهاء موسمه الأول في الدوري الممتاز محتلا المركز الثالث في جدول الدوري.



وكتب فرج عامر عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر " : " أكيد تجربة نادي بيراميدز التي فقدت بريقها سريعا كانت تجربة ثرية جدا، وتفاعلت مع الأندية المصرية، وكانت فاتحة خير على أندية عديدة وعدد كبير من اللاعبين والإداريين.



وأضاف : "لكن المهاترات خارج الملعب والتواصل الاجتماعي والدخول في حروب كلامية قتل هذه التجربة وهى في مهدها وخسر الجميع والخاسر الأكبر هي الكرة المصرية".



واحتل فريق بيراميدز المركز الثالث في جدول الدوري الممتاز.





