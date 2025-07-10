تنظيم الجيل: 12 مرشحًا للحزب الديمقراطي على المقاعد الفردية بانتخابات مجلس الشيوخ

صرّح الدكتور أحمد محسن قاسم، أمين تنظيم حزب الجيل الديمقراطي، بأن عدد مرشحي الحزب على نظام الفردي بانتخابات مجلس الشيوخ قد بلغ 12 مرشحًا موزعين على عدد من المحافظات، وذلك مع غلق باب الترشح الرسمي.

وأوضح قاسم أن الحزب كان قد أعدّ خطة شاملة للدفع بـ24 مرشحًا على المقاعد الفردية، إلا أن نصفهم فقط تمكن من استكمال الإجراءات واستيفاء المستندات المطلوبة خلال المهلة المحددة، في ظل تحديات إدارية وتكنولوجية صاحبت فترة التقديم.

وأشار إلى أن مرشحي الحزب واجهوا العديد من العقبات التقنية، لا سيما فيما يتعلق بحجز مواعيد الكشف الطبي ورفع نتائج الفحوصات على المنصة الرقمية المخصصة من الجهات المعنية، مما أثّر على سير العملية في بدايتها.

وفي هذا الإطار، توجه أمين التنظيم بالشكر إلى المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، مثمنًا سرعة استجابته بعد صدور بيان رسمي من الحزب حول تلك العقبات، وهو ما يعكس وجود متابعة فعلية من الهيئة لضمان نزاهة وعدالة الإجراءات الانتخابية.

وجاءت قائمة مرشحي الحزب على النحو التالي:

• القاهرة:

• م. محمد همام – رقم 25 – رمز السهم

• الجيزة:

• أ. محمد الدكروري – رقم 12 – رمز الحمامة

• أ. أحمد زكي – رقم 80 – رمز الأذن

• الإسكندرية:

• م. إيهاب محمود – رقم 15 – رمز السهم

• الدقهلية:

• د. غادة البري – رقم 12 – رمز المدفع

• أ. عبده عبد الحليم – رقم 13 – رمز السفينة

• أ. مصطفى حطب – رقم 15 – رمز السد العالي

• أ. السيد ملوه – رقم 25 – رمز الموزة

• البحيرة:

• أ. جاسر العبيدي – رقم 18 – رمز السفينة

• أ. أحمد برجل – رقم 19 – رمز الدراجة النارية

• د. نادر الشربيني – رقم 21 – رمز الغزال

• السويس:

• م. أسامة الطهطاوي – رقم 2 – رمز المدفع

وفي ختام تصريحه، أكد الدكتور أحمد محسن قاسم أن الحزب يواصل ترسيخ حضوره القوي على الساحة السياسية كحزب وطني منظم ومؤثر بقيادة ناجي الشهابي، الذي يمثل رمزًا سياسيًا له ثقله وتاريخه، مؤكداً أن خوض الحزب للانتخابات بـ12 مرشحًا هو انعكاس لمكانته الحقيقية وصدقه في الممارسة السياسية