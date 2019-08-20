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مجزرة عائلية .. تلميذ يذبح والدته وشقيقيه وجديه وينتحر.. صور

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 06:35 م
صدى البلد
كريم جمال
مجزرة بكل ما تعنيه الكلمة أقدم عليها هذا التلميذ المراهق، بعدما ازهق 5 أرواح دفعة واحدة من عائلته، ولم تنتهى عند هذا الحد جريمته، حيث انتحر فى النهاية.

وبحسب صحيفة ذا صن البريطانية، تعود تفاصيل الجريمة عندما ذبح تيمور كيمالتدينوف البالغ من العمر 16 عامًا فقط، والدته مارينا وشقيقيه التوأم، البالغين من العمر 4 سنوات، بالإضافة لجديه.

والغريب أن تيمور الذى يعيش فى غرب روسيا، كان تلميذًا متفوقًا وبارزًا فى مسابقات مدرسته العلمية، ولكن كل ذلك تبدل بعدما أمسك بالفأس وفتك بعائلته، ثم انتحر برمى نفسه على برج هاتف محمول.

ومن خلال رسالة تركها الصبى تبين أنه قتل عائلته ثم تب الرسالة التى كشف فيها عن نيته قتل جديه حتى لا يشعرا بالحزن نتيجة وفاة أفراد العائلة الآخرين، وبالفعل فى الرسالة الثانية أكد فيها حبه لعائلته خاصةً جديه، وعبر عن حزنه الشديد لقتلهم جميعًا.

وكشف صديق تيمور المقرب أنه كان يشعر بالغيرة الشديدة بسبب اهتمام والدته بشقيقيه التوأم، لذلك قرر الإنتقام على طريقته.
مجزرة عائلية .. تلميذ يذبح والدته وشقيقيه وجديه وينتحر.. صور
مجزرة عائلية .. تلميذ يذبح والدته وشقيقيه وجديه وينتحر.. صور
مجزرة عائلية .. تلميذ يذبح والدته وشقيقيه وجديه وينتحر.. صور
مجزرة عائلية .. تلميذ يذبح والدته وشقيقيه وجديه وينتحر.. صور
مجزرة عائلية .. تلميذ يذبح والدته وشقيقيه وجديه وينتحر.. صور
مجزرة عائلية .. تلميذ يذبح والدته وشقيقيه وجديه وينتحر.. صور

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