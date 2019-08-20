المتهم بذبح سائق مصر الجديدة: كنت مفلس وعاوز أسرق تليفونه

نجح ضباط مباحث القاهرة فى كشف غموض واقعة ذبح سائق عثر على جثته داخل سيارة أجرة محترقة بمصر الجديدة ، حيث تبين أن موظفا وراء ارتكاب الجريمة تم ضبطه، وأمر اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة بإحالته إلى النيابة للتحقيق.



تبلغ لقسم شرطة مصر الجديدة من شرطة النجدة بحريق بسيارة بشارع الشهيد أحمد فتحى كامل ألماظة، بالانتقال تم ضبط موظف أثناء قيامه بالفرار من سيارة ملاكى عقب اشتعال النيران بها وتم السيطرة على الحريق بمعرفة الأهالي.



على الفور أمر اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة بتوجيه رجال البحث الجنائى لمكان البلاغ، وبالفحص عثر على جثة قائد السيارة مُسجاة على مقعد السيارة الأمامي الأيمن وبها إصابات عبارة عن جرح ذبحي بالرقبة من الجهة اليمنى وجروح بالكف الأيمن والأيسر وعثر بجوار الجثة على سلاح أبيض "سكين" ملوث بالدماء, هاتف محمول.



وبمناقشة المتهم المضبوط أقر بمشاهدته للسيارة حال اشتعالها بجوار أحد أعمدة الإنارة فقام بالفرار هربًا خشية انفجارها وحدوث إصابته، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين عدم صحة رواية المتهم بأنه وراء مقتل قائد السيارة.



ومن خلال إعادة مناقشته، اعترف بارتكاب الواقعة وأقر بأنه نظرًا لمروره بضائقة مالية وسابقة تعرضه لواقعة سرقة هاتفه المحمول كرها عنه أثناء سيره بمنطقة سكنه، اختمرت فى ذهنه فكرة استقلال سيارة أجرة وسرقة متعلقات قائدها كرها عنه تحت تهديد السلاح الأبيض، وفى سبيل ذلك قام بشراء سكين والمعثور عليها بداخل السيارة لاستخدامها فى الواقعة.



وبتاريخ ارتكاب الجريمة، توجه لمنطقة ميدان لبنان / جيزة لاستقلال إحدى السيارات الأجرة وتصادف مرور المجنى عليه بالسيارة قيادته وقام بإخطاره بعمله على السيارة كسائق وإمكانية اصطحابه إلى وجهته، فطلب منه توصيله لمنطقة الوايلي وحال سيرهما بشارع أحمد سعيد قام بتغيير وجهته إلى منطقة ألماظة ـ دائرة القسم .



وأثناء سيرهما بمحل الواقعة قام بإشهار السلاح الأبيض وتهديد المجنى عليه للاستيلاء على ما بحوزته من متعلقات كرهًا عنه، إلا أنه قام بمقاومته فتعدى عليه بذات السلاح محدثًا إصابته التي أودت بحياته.



كما أقر المتهم فى اعترافاته أنه قام بنقل المجني عليه للمقعد المجاور لمقعد قائد السيارة وقيادتها فقام بالاصطدام بالرصيف مما أدى إلى انفجار الإطار الأمامي الأيسر للسيارة واشتعال محركها فلاذ بالفرار تاركًا هاتفه المحمول والمعثور عليه بداخل السيارة.