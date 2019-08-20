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رياضة

ريال مدريد يعلن حجم إصابة دياز.. وماركا تكشف مدة غيابه عن الملاعب

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 07:26 م
دياز
دياز
أحمد هاني
أعلن نادي ريال مدريد رسميا عن إصابة جناحه إبراهيم دياز في الفخذ الأيمن دون أن يوضح مدة غياب اللاعب عن صفوف الميرنجي.

ونشر النادي بيانا رسميا قال فيه: "بعد إجراء الفحوصات اليوم الثلاثاء على لاعبنا إبراهيم دياز، وجدت لديه إصابة عضلية، وسيتم تقييم مدة غيابه بناء على استجابته للعلاج".

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إن اللاعب قد يغيب لمدة من 3 إلى 4 أسابيع.

ويعاني فريق ريال مدريد من الغيابات صفوف حيث يعاني من عدم وجود إصابات عديدة حيث يغيب ماركو أسينسيو الذي يعاني من قطع في الرباط الصليبي، وإدين هازارد الذي يعاني من إصابة عضلية وهي ذاتها التي يعاني منها الجناح البرازيلي الشاب رودريجو.

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