الرسم بالألوان والخشب والفحم.. قصة طفلة موهوبة بأنامل ذهبية تعشق الرسم منذ نعومة أظافرها.. صور

على الرغم من صغر سنها، إلا أنها فنانة موهوبة، تعشق وتتنفس الرسم، لتحول بلمساتها البسيطة الصفحات إلى شعاع نور وأمل، إنها الفنانة الصغيرة دنيا محمود عبد السلام، صاحبة 16 عاما بالصف الثاني الثانوي، من محافظة الدقهلية.



التقى "صدى البلد" بالفنانة الصغيرة، وقالت: "بحب الرسم من وأنا صغيرة بس مكنتش أتخيل إن في يوم من الأيام تبقى دي موهبتي، برسم من وأنا صغيرة بس مبدأتش أنمي موهبتي غير من 4 سنين بس ويوم بعد يوم بلاحظ إن مستوايا ابتدى يتحسن ويعلى في كل بورتريه أو لوحة برسمها و بحس إن في تطور".



وتابعت دنيا محمود: "برسم بالألوان الخشب والفحم والرصاص والميك أب و الأقلام الجاف و الألوان المائية و حاليا برسم أوردرات و كل ده من غير كورسات تماما وبرسم بالنظر بدون أي خطوط و أساسيات للرسم، و طبعا ماما وبابا وأخويا وأهلي كلهم وصحابي بيشجعوني إني أكمل موهبتي حتى الناس على مواقع التواصل الاجتماعي لما بنشر بورتريه جديد على الفيسبوك أو إنستجرام بيبقى في تشجيع كبير جدا وكمية غير طبيعية من الناس المعجبة برسمي وحب الناس وتشجيعهم ليا ولشغلي ده سبب من الأسباب إني أكمل رسم لحد دلوقتي".



وواصلت دنيا محمود "شاركت في 11 معرضا ومسابقات على مدار 4 سنين منها معارض الإدارة ومعارض المديرية و من ضمن هذه المعارض شاركت في المعرض الثامن للكتاب للفن التشكيلي بجامعة المنصورة و فزت بأفضل بورتريه على مستوى المحافظة،موضحة أن الفضل يرجع الأول لله و الأستاذة كريمة عبد الكريم رئيس قسم الموهوبين لأنها السبب أن تشارك في المعارض و المسابقات إلى جانب الدعم المعنوي.



وأكدت دنيا محمود: "بحلم في يوم من الأيام أكون في شهرة فان كوخ و دافينشي لأن هما قدوتي وحلمي أكون فنانة عالمية زيهم في يوم من الأيام وأعمل معارض خاصة بي برا مصر وجوا مصر لتشجيع المواهب في الرسم".

