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شرابي : إنشاء صندوق دعم لذوي الإعاقة غطاء أمان لهم

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 11:01 م
صدى البلد
أماني نوار
قال الباحث الحقوقي هيثم شرابي معلقا على صدور قانون إنشاء صندوق دعم لذوي الإعاقة إن توجهات الدولة مؤخرا أصبحت لذوي الإعاقة وتمثل ذلك في صدور قانون ذوي الإعاقة .

واكد شرابي في تصريح "لصدى البلد " إن إنشاء صندوق دعم لذوي الإعاقة هو بمثابة غطاء امان لهم لتوفير الرعاية الصحية والخدمات التنميوة والاجتماعية لهم

وأضاف شرابي أن صندوق الدعم يساهم بشكل كبير في رسم خريطة حقيقيةلاحتياجات ومتطلبات ذوي الإعاقة في مصر

يذكر أن لجنة التضامن بالبرلمان ستناقش مع بداية دور الانعقاد المقبل مشروع قانون صندوق الأشخاص ذوى الإعاقة المقدم من حكومة فى نهاية دور الانعقاد الرابع.

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